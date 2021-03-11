"Она в большой беде, ей никто не может помочь": друг раскрыл правду об Ольге Бузовой

Поющая ведущая не может контролировать то, что с ней происходит Фото: Борис КУДРЯВОВ

Рустам Солнцев откровенно рассказал о печальном состоянии Ольги Бузовой. Звезды дружат много лет - со времен "Дома-2", потому мужчина знает о поющей ведущей то, чего не ведомо другим. Сейчас он очень встревожен и опечален.

Ольга Бузова успешна в разных областях - она поет, ведет скандальную передачу "Дом-2", участвует в различных шоу, посещает светские мероприятия и дружит со многими представителями отечественного шоу-бизнеса. Вот только в личной жизни ей откровенно не везет.

Недавно она рассталась с женихом Давидом Манукяном. Впрочем, многие убеждены, что этот роман - всего лишь пиар. Так думает и Рустам Солнцев. По его мнению, Ольга очень устала и уже не может контролировать то, что с ней происходит. "Она в большой беде... Роман - не роман. Это все какой-то прикол. Какой это роман? Зная Олю, я, что, должен был верить в этот роман в сторизах?..", - рассуждает Солнцев.

Он высказал мнение, что отношения Бузовой с блогером - это деловое соглашение, а не роман. Дескать, Олю познакомили с Давой, чтобы он с ее помощью раскрутился.

Рустам также полагает, что у артистки серьезные проблемы. "Идет для нее какой-то разрушительный выбор пристрастий... Я думаю, что она попивает, мягко сказано. Я думаю, там расход, как у «крузака», - 20 литров на 100 километров. Передо мной уже очень несвежее лицо. Я же вижу, я с этим человеком три года прожил. Я же вижу это измененное сознание", - высказался шоумен в откровенном интервью на шоу "Алена, блин!".

Он вспомнил, как пять лет назад Дана Борисова уже била во все колокола с призывом помочь Бузовой. "Я не принял ее слова в расчет. Мне казалось, что она, главная специалистка по этому хрючеву, ошиблась. И теперь я вижу это своими глазами. Теперь я понимаю, что ей никто не может помочь. Те ее друзья, которые приходят на ее день рождения, она им вообще не нужна, это даже не друзья...", - заявил Рустам.

К своим 35 годам звезда один раз побывала в браке и пережила ряд неудачных романов. Все отношения Ольги Бузовой потерпели крах, по ее словам, из-за мужского обмана. Сама же певица, по ее признанию, всегда была верна возлюбленным. "Я ни разу в этой жизни не изменяла. И даже мысли о том, чтобы это сделать, у меня никогда не было. Измена и любовь - вещи несовместимые. Выбирая между свободой в отношениях и верностью, я выбираю верность", - делилась знаменитость.