"Больной вопрос для японцев": В Токио планируют блокаду Курильских островов

В стране восходящего солнца не все гладко с вакцинацией, и нужно переключить народ на другую тему. А вот тут у нас острова, которые Россия отдавать не хочет! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый план, как заполучить Южные Курилы, созрел у японских экспертов. Нужно всего лишь «отрезать» их от материковой России. С такой инициативой выступил видный токийский политолог и бывший дипломат Акио Каватао, написавший статью для портала Newsweek Japan.

- Южные Курилы — больной вопрос для японцев. Это серьезная проблема, причем не единственная, которая используется в политической борьбе внутри страны, - сказал «Комсомольской правде» руководитель центра Центр изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Дмитрий Мосяков. - Есть еще споры с Южной Кореей по поводу острова Лианкур, с КНР по вопросу принадлежности архипелага Сенкаку. В зависимости от политической ситуации, то одна, то другая территория становится «точкой приложения» эмоций для Токио.

Видимо, сейчас пришла наша очередь. В стране восходящего солнца не все гладко с вакцинацией, и нужно переключить народ на другую тему. А вот тут у нас острова, которые Россия отдавать не хочет!

Акио Каватао предлагает показать Москве, кто на Курилах хозяин, и заблокировать проливы, которые отделяют заветные 4 острова от материковой России. Речь идет о проливе Лаперуза и Сангарском проливе — основных маршрутах снабжения Южных Курил.

В остальном же Каватао, похоже, вдохновлялся известным хокку: «Тихо-тихо ползи, улитка, по склону Фудзи, вверх, до самых высот». Потому что он предлагает просто подождать. Эксперт уверен, «национальная мощь России снизится, как в 1990-е годы». Терпения понадобится не меньше, чем той самой улитке, вознамерившейся взобраться на гору, ведь Каватао предупреждает, что в обозримом будущем ослабления Москвы ждать не приходится. Что может случится с самой Японией, пока там будут ждать, бывший дипломат не думает. В общем, ждать придется вечно — как говорят у нас, «успеем простудиться на похоронах».

- Не думаю, что дело дойдет до блокады проливов. На самом деле Япония куда больше обеспокоена сближением Москвы с Пекином. Так что выставлять себя открытыми врагами России им сейчас не с руки, - говорит Дмитрий Мосяков. - Идти на подобные агрессивные шаги - значит отрезать возможность для разговоров. А Токио, все-таки, всегда пытается искать какой-то баланс.

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