Депутат Калашников: Если Киев атакует Донбасс, Москва обязана защитить полмиллиона своих граждан там

Если Киев попытается напасть на Донецк, мы найдем как защитить живущих там людей Фото: REUTERS

После того, как на Донбассе 10 марта был открыт огонь и пострадали люди в районах соприкосновения сил ВСУ и подразделений Луганской народной республики, последовала реакция Кремля. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти знают о существенном повышении напряженности в регионе. И что отслеживанием ситуации вблизи границ занимается Министерство обороны России. Песков признал, что руководство нашей страны испытывает тревожность из-за агрессивной позиции вооруженных силы Украины.

Прокомментировать обострение ситуации на Донбассе и позицию Москвы по отношению к конфликту в его нынешней стадии «КП» попросила председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евроинтеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова.

- Леонид Иванович, Кремль высказывается по ситуации на Донбассе достаточно сдержанно и аккуратно, но как вы полагаете —там война начинается?

- Сегодня так развиты технические средства коммуникации и наблюдения, что не видеть приготовлений к военной агрессии со стороны украинской армии просто невозможно. Они и политическую провели «артподговтоку», пытаясь договориться с американцами по этому поводу. Но и у нас ведь есть примеры, которые связаны с Южной Осетией и Абхазией.

- Что вы имеете ввиду — осторожность России, соблюдаемую «до последнего», до прямого открытия огня и жертв?

- Ну ведь ранее в названных мною регионах были факты попустительства. И было прямое науськивание Тбилиси со стороны их кураторов из европейских и заокеанских столиц .

- Но это все было довольно давно.

- Давно. И известно, чем закончилось. А сейчас Кремль устами Пескова говорит, что мы ждем адекватной реакции на обострение со стороны Киева. А с другой стороны — может быть, стоило бы сказать той стороне: ребята, прока не поздно, остановитесь! При том, что, вообще- то, президент России об этом уже сказал.

- Когда?

- Ну, довольно давно. Про то, что, если Киев попытается напасть на Донецк, мы найдем как защитить живущих там людей.

- Граждан России?

- В том числе. И официальным властям Украины надо об этом напоминать. Почаще. Апеллируя, например, к известному опыту августа 2008-го. Когда в Грузии, на Кавказе пытались решить проблемы таким образом, с применением военной силы. Сейчас не исключено то же самое. Только, может быть, еще и похуже - для агрессоров. Да, мы видим, что происходит. Да, с нашей стороны звучат заявления.

- Заявления — заявлениями, но когда опять гибнут люди, ждут не слов, а дел...

- Да, мы видим не только сосредоточение украинских войск, не только подтягивание их бронетанковых сил и артиллерии, но и применение оружия, которое в этой зоне запрещено. Оно стреляет, люди гибнут. Потому и хотелось бы Киеву напомнить о показательных примерах Абхазии и Южной Осетии с таким посылом: имейте ввиду, запад вам тут не поможет.

- Вы полагаете, что, если украинские подразделения пойдут в наступления на Луганск и Донецк — Россия ответит?

- Я не президент и не министр обороны России. Да, я глава комитета Госдумы по делам СНГ. И я расцениваю реакцию нашего Верховного главнокомандующего совершенно четко и однозначно. Если Киев начнет вооруженные действия против ДНР и ЛНР — мы их защитим.

- Кто - «мы»?

- Мы, как сила. Защитим граждан Российской Федерации, которых на этих территориях уже около полумиллиона. И мы по Конституции обязаны защищать своих граждан. Я на 100% уверен, что это будет так.

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