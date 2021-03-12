Лидия Федосеева-Шукшина ждет новых судебных исков от своего мужа Бари Алибасова

Представители Бари Алибасова, вероятно, заявят о признании его брака с Лидией Федосеевой-Шукшиной недействительным Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

4 марта Пресненский суд отменил развод Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова. Напомним, в конце прошлого года Лидию Николаевну и Бари Алибасова развели. Но не до конца, оставив им шанс на примирение. В новогодние праздники супруги помирились и передумали разводиться. Поскольку решение о разводе еще не вступило в законную силу, они имели право его обжаловать, что и сделала 82-летняя Федосеева-Шукшина. Она была инициатором развода. Она и аннулировала свое решение в одностороннем порядке, несмотря на то, что Алибасов просил ее не препятствовать официальному расторжению брака.

Почему пожилая актриса не прислушалась к мужу, мы спросили ее адвоката Юлию Вербицкую-Линник.

- Когда Лидия Николаевна и Бари Каримович виделись в последний раз, их единственным желанием было сохранить этот брак. Они хотели, чтобы окружающие дали им пожить спокойно. 11 января Бари Каримович мне сообщил, что не хочет разводиться, что он счастлив, его Лида рядом… Он попросил подготовить документы об отмене развода, сказал, что все вопросы он закроет. Эту позицию нужно было лишь согласовать с его адвокатами. После этого Лидия Николаевна со спокойной душой уехала к себе домой. Алибасов же пропал. Сперва он находился в больнице, потом сын увез его в Калининград. Что с ним происходит сейчас, Лидия Николаевна не знает. Его изолировали. Судя по той информации, которая поступает от его представителей, он находится в плохом состоянии. По мнению Лидии Николаевны, ее любимый стал марионеткой в руках окружения.

- Вроде бы Лидия Николаевна собиралась ехать в Калининград к мужу…

- Она и поедет, как только немного потеплеет. Лидия Николаевна справедливо считает: решение о разводе принял не он, а его сын. Но какое отношение имеет Бари-младший к Лидии Николаевна? Никакого. И не ему решать, разводиться ей или нет. Только когда Лидия Николаевна лично встретится с мужем и тот ее попросит о разводе, тогда будем думать… Сейчас мы находимся в выжидательной позиции. Ждем, какой новый финт выкинут наши оппоненты.

- Вы думаете история с разводом еще не закончилась?

- Конечно, нет. Мы ждем новых исков. Представители Алибасова будут требовать либо расторжения брака, либо заявят о признании брака недействительным. Они не успокоятся. За их действиями стоит имущественный интерес, они этого не скрывают. Элитная квартира Алибасова в Мерзляковском переулке как будто уже заявлена к сдаче. Об этом есть информация в интернете. Скорее всего, эта квартира единственный существенный актив продюсера. И то доля в этой квартире принадлежит другому человеку.

Для Бари Каримовича наличие законной жены - это страховка, что с ним ничего... плохого не случится: у Лидии Николаевны есть обязательная доля в его наследстве. Даже при наличии завещания пожилая супруга может претендовать на четверть наследства мужа, что очень огорчает окружение Алибасова.

– О каком окружении может быть речь, если единственный наследник – это сын Бари-младший?

- Еще есть помощник Сергей Моцарь, с которым Бари Каримовича связывают давние отношения. В своем завещании, возможно, он хотел бы как-то Сергея отблагодарить за ту помощь, которую тот ему оказывал. Мы же не знаем всех нюансов.

- Лидия Николаевна уже была в своей квартире в Новой Москве, которую вам удалось отсудить у Моцаря?

- Да, теперь это снова ее законная квартира. Правда ирония заключается в том, что, если вдруг с Лидией Николаевной что-то случится, долю в этой квартире наследует Бари Алибасов…

Напомним, свою однокомнатную квартиру в Новой Москве Федосеева-Шукшина сгоряча подарила Алибасову, а тот оформил ее на Сергея Моцаря, что не понравилось пожилой актрисе и она вернула квартиру обратно.

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