Власти Солсбери не дадут новому хозяину дома Скрипаля наживаться на туристах

Дом, в котором жил экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, будет выставлен на продажу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Муниципалитет британского Солсбери официально подтвердил информацию о том, что в скором времени дом, в котором жил экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, будет выставлен на продажу.

Но купить его смогут только местные жители. Дело в том, что дом пустят на программу доступного жилья, то есть покупатель должен сам жить в этих стенах, а не сдавать квадратные метры в аренду или еще каким-то образом получать от владения ими прибыль. То есть устроить музей «Новичка» тут не получится.

Цена пока не называется, но она явно будет не ниже той, за которую дом был в августе 2011 года приобретен – 260 тысяч фунтов стерлингов (почти 27 млн рублей). При этом в данных департамента регистрации недвижимости не значится, кто был реальным хозяином дома, и на какие средства он приобретался. Вряд ли у самого Скрипаля после того, как он оказался в Великобритании, став одним из участником обмена на российских разведчиков, были такие средства. Скорее всего, четверть миллиона фунтов были выплачены за него из бюджета Великобритании.

Пока также не ясно, когда можно будет получить ключи от этого дома. Как сообщил BBC глава муниципального совета графства Уилтшир Филип Уайтхед, на продажу он будет предложен потенциальным покупателям лишь после того, как в нем сделают ремонт.

Уайтхед заверяет, что дом с четырьмя спальнями на Кристи Миллер-роуд уже признан полностью безопасным, а начавшийся ремонт займет несколько месяцев.

На пути к конечному покупателю дом сменит хозяина: его приобретет муниципалитет, а по окончании ремонта продаст.

После инцидента в Солсбери, который местные СМИ преподнесли как «отравление Скрипалей «Новичком», британские власти провели дезактивацию этого дома и окружающей его территории, а также более чем десятка других объектов в самом Солсбери и окрестностях. В операции участвовала почти 1000 военных специалистов.

4 марта 2018 года экс-сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) российского Генштаба Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за шпионаж в пользу Великобритании и его дочь Юлия попали в больницу. Спустя несколько дней британские власти заявили, что Скрипали подверглись воздействию яда из семейства «Новичок», который в свое время якобы был разработан в СССР.

Россия категорически отвергла эти обвинения, напомнив, что «Новичок» никогда не производился в стане, а все запасы химического оружия были уничтожены под контролем Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), о чем Российская Федерация отчиталась еще в 2017 году.

Британцами были быстро определены и виновники произошедшего. Официальный Лондон настаивает на том, что с высокой долей вероятности (ставшее легендарным выражение «хайли лайкли») это были два сотрудника ГРУ, прибывшие в Великобританию специально для устранения Сергея Скрипаля. При этом британцы так и не представили ни одной версии в пользу того, зачем российским спецслужбам был нужен предатель, уже получивший по заслугам. Равно как они затруднились ответить на вопрос – почему смертельный яд не взял Скрипалей.

После произошедшего Сергей Скрипаль не появлялся на публике. Его дочь дала телеинтервью, а также несколько раз связывалась по телефону со своими родственниками в России.

В прошлом году появлялись сообщения, согласно которым Скрипали могли переехать в другую страну (чаще всего называлась Новая Зеландия), где должны провести остаток жизни под новыми именами, не контактируя с родными и знакомыми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Новые личности и новая жизнь»: Скрипали объявились в Новой Зеландии

И сразу после этого там сняли все ограничения из-за коронавируса (подробности).

Не видела отца много месяцев: Юлия Скрипаль позвонила в Россию

Племянница отравленного в Британии шпиона Виктория Скрипаль рассказала kp.ru подробности телефонного разговора со своей двоюродной сестрой (подробности).