Владимир Фриске: «В Америке есть покупательница на «золотое» платье Жанны»

Вырученные деньги от продажи платья Жанны Фриске пойдут на помощь больным детям Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неделю назад в подмосковном Красногорске состоялся благотворительный аукцион, который проводил фонд «Жанна Фриске – Я рядом!». Вырученные деньги пойдут на помощь больным детям.

На торги было выставлено 20 или 30 лотов от известных людей.

- Не все лоты ушли, но многие были проданы, - рассказал нам директор фонда Алексей Холопцев. - Нужную сумму мы собрали. Вырученные деньги пойдут на помощь Ксении и Андрею – детям, больным ДЦП, им нужно пройти реабилитацию.

Но было обидно, что на главный лот – мини-платье золотистого цвета, в котором Жанна Фриске выступала на церемонии MTV RUSSIA MUSIC AWARDS в 2008 году – не нашлось покупателя. Его стартовая цена - сто тысяч рублей. По словам младшей сестры певицы Натальи Фриске, этот наряд был одним из любимых в гардеробе Жанны, хотя она его надевала всего один раз.

И вот неожиданная развязка. Нам позвонил отец певицы – Владимир Фриске.

- Сегодня нашлась покупательница на платье. Это поклонница Жанны из Америки. Ее устраивает цена в 100 тысяч рублей, она конвертирует эту сумму в доллары и переведет на счет, - сообщил нам Владимир Борисович. - Кстати, сотрудники аукционного дома были уверены, что платье уйдет. На онлайн-торгах. Я этих нюансов не знал. И по неопытности сомневался. Фонду нужны деньги на лечение больных детей. Между прочим, заинтересовалась этим платьем Божена Рынска и еще несколько человек из-за границы. Но в приоритете у нас «американка», хотя она приехала в Америку из России.

Как мы поняли, вокруг «золотого» платья начался ажиотаж. И то, что оно уедет в Америку, еще не факт. Возможно, кто-то заплатит за него большую цену.

- Все средства пойдут другим нашим подопечным, которым нужна реабилитация, инвалидное кресло. Заявок у нас много, - сообщил Алексей Холопцев.

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