Ленинградская область вошла в тройку российских лидеров по качеству образования

Ленинградские школы попали в тройку лидеров по качеству образования. Фото:​ пресс-служба администрации Ленинградской области.

Ленинградская область вошла в тройку лидеров по качеству школьного образования. В рейтинге субъектов РФ с лучшей системой обучения регион стоит на третьей строчке после Санкт-Петербурга и Москвы, занявшей второе место. Рейтинг школьного образования российских регионов в четверг, 11 марта, представили руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев и директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко.

Итоги рейтинга прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава региона отметил, что никогда не сомневался в качестве обучения в ленинградских школах. И оценка Рособрнадзора только подтвердила их высокий уровень.

- Я всегда был уверен в качестве нашего ленинградского образования. Часто бываю в школах региона и вижу, как они меняются - обновляется оборудование, внедряются новые цифровые технологии. Но, главное, меняется подход к обучению детей - современное образование отталкивается от их интересов, - подчеркнул Александр Дрозденко. - Высокие показатели в оценке Рособрнадзора - это подтверждение того, что мы на правильном пути.

Рейтинг качества школьного образования Рособрнадзор составил впервые. Места в нем распределялись не просто по количеству хороших или плохих оценок, а в соответствии с комплексной оценкой - всего по 12 разным критериям. В первую очередь эксперты оценивали качество образования по результатам обучения - таким, как достижение минимального и высокого уровня подготовки школьников, образовательного равенства и функциональной грамотности. Рассматривался и уровень оснащенности школ: как на уроках используется лабораторное оборудование, компьютеры и другая техника. В число критериев также попали итоги поступления выпускников школ в региональные вузы и колледжи.

Губернатор Александр Дрозденко отметил: в ленинградских школах ​ меняется подход к обучению детей, современное образование отталкивается от интересов учеников. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

- Почему появился этот рейтинг? Мы считаем, что оценивать качество образования по одним лишь баллам ЕГЭ нельзя, - считает глава Рособрнадзора Анзор Музаев. - Сегодня мы накопили огромный массив информации, который включает и результаты ЕГЭ, ОГЭ, ВПР. Но кроме них мы оцениваем результаты работы чиновников - тех, кто отвечает за качество образования в субъекте. Как они используют современные подходы в управлении школами. Как в школах используются компьютеры и лабораторное оборудование, сколько выпускников поступают в колледжи и вузы своего региона и многое другое.

За каждый критерий регионам присуждались баллы. Их итоговая сумма и определила места в рейтинге. Так, лидером по качеству школьного образования стал Санкт-Петербург, набравший 92,1 балл. Москва получила 92 балла и угодила на вторую строчку рейтинга, Ленинградская область получила 77,1 балла и заняла третье место. В пятерку регионов-лидеров также вошли Калининградская область (76,5 балла) и Ярославская область (76,2 балла).

По словам Анзора Музаева, Рособрнадзор планирует составлять рейтинг качества школьного образования не реже двух раз в год. Такая оценка будет полезна как для родителей и учеников, так и для региональных властей.

- Цель рейтинга - организовать открытость для граждан, родителей, учеников, учителей. Чтобы у них сложилось понимание, на каком месте по уровню образования субъект находится. Это посыл регионам, органам исполнительной власти: они смогут посмотреть на пробелы и провести «работу над ошибками», - отметил глава Рособрнадзора.

Ленинградская область уже не раз подтверждала высокое качество образования в школах. В прошлом году, например, регион стал всероссийским лидером по качеству и объективности проведения единого государственного экзамена в 2020 году. По итогам проведения ЕГЭ руководитель Рособрнадзора вручил губернатору Александру Дрозденко наградной символ. Анзор Музаев поблагодарил главу Ленинградской области за отличную организацию итоговой аттестации в непростых условиях пандемии коронавируса.