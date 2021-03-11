Заботиться о природе вместе: Росводресурсы подписали соглашение с Всероссийским обществом охраны природы прямо на льду Байкала

В Иркутской области официально стартовал Год Байкала. В его торжественном открытии приняли участие представители Минприроды и Федерального агентства водных ресурсов, депутаты Госдумы, зарубежные гости

- Все мы хотим одного, чтобы жизнь была безопасной, здоровье – крепким, реки и озера чистыми. Вода – основа жизни, - подчеркнул руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов. – Каждый, кто знает о Байкале, хотел бы оказаться здесь. Мы понимаем, внимание мирового сообщества приковано к озеру не только из-за красоты пейзажей. Ответственность за его сохранение и благополучие экосистемы – это ответственность перед будущими поколениями и перед всей планетой. Мы знаем, как непросто решать копившиеся годами и десятилетиями проблемы. Например, связанные с БЦБК. Сегодня мы слышим все чаще: «экология – это дело каждого». И мы ценим живой отклик, касающийся работы по восстановлению и сохранению водных объектов страны.

Дмитрий Кириллов также отметил, что в нацпроекте «Экология» у воды три проекта, и отдельный – по сохранению Байкала.

Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, в Год Байкала в регионе предусмотрено проектирование и строительство очистных сооружений, дорог. Пройдут мероприятия по лесовосстановлению, субботники, экологические акции, международные и региональные фестивали. Также состоится Байкальский экологический диктант, планируется международная конференция по устойчивому развитию Прибайкальской территории.

Одним из самых ярких и запоминающихся событий объявленного в регионе Года Байкала стал хоккейный матч, который провели 8 марта на льду великого озера. Сборная легенд мирового хоккея – Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Александр Якушев, Андрей Коваленко – сыграла с командой Иркутской области. Счет был неравным, но все равно победила дружба, ведь главная задача такого матча – привлечение внимания к теме экологии.

Сразу после соревнований, на берегу Байкала, было подписано соглашение о партнерстве между Федеральным агентством водных ресурсов и Всероссийский обществом охраны природы (ВООП), руководителем которого является Вячеслав Фетисов, депутат Государственной Думы РФ, Национальный посол доброй воли программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в России и прославленный хоккеист.

Соглашение станет основой для сотрудничества в области сохранения водных ресурсов. Это стратегическое направление, отраженное в целях устойчивого развития, определенных ООН. Всего их 17, три посвящены воде: чистая вода и санитария, борьба с изменением климата, сохранение морских экосистем.

Как отметили в Росводресурсах, внимание Всероссийского общества охраны природы было приковано к Байкалу еще в 1980-е. Тогда возникла идея брать шефство над памятниками природы России.

- Как показало время, решение сложных задач в сфере экологии требует напряженной работы и, что особенно важно, объединения усилий. Сейчас у нас есть уверенность, что организация во главе с национальным послом доброй воли Программы ООН по окружающей среде Вячеславом Фетисовым поможет нам в реализации масштабных экологических проектов в России и за рубежом ради благополучия природных ресурсов, - прокомментировал глава Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов.

Он также подчеркнул, что в России главным инструментом достижения задач, сформулированных ООН, является нацпроект «Экология».

- Работа, которую проводит Минприроды России в рамках нацпроекта, качественно улучшает состояние водных объектов России, а значит, и условия жизни людей. Вместе с тем, ведется активная работа с предприятиями по снижению объема загрязненных сбросов. Но здоровье рек зависит и от чистоты на берегах. Здесь мы видим большую поддержку добровольцев, которые миллионной армией под флагом «Вода России» выходят наводить порядок. Мы расширяем диалог между обществом и властью, поскольку стремления едины – сохранить природу и повысить экологическое благополучие для комфортной жизни и здоровья каждого в нашей стране, - сказал Дмитрий Кириллов.

Кстати, Росводресурсы реализуют масштабную образовательную программу для школьников и студентов. В частности, именно для них снимают фильмы о важнейших реках и озерах России. В эти дни на Байкале готовится очередной фильм. Зимнюю красоту озера школьники всей страны увидят в формате виртуальной реальности.

Договоренность о взаимодействии также достигнута между Центром развития водохозяйственного комплекса Минприроды России и Всероссийский обществом охраны природы.

Это соглашение направлено на сотрудничество в области развития гражданского общества, вовлечение граждан в мероприятия по очистке берегов водных объектов для улучшения качества воды и сохранения экосистем. Всероссийская акция по уборке берегов водоемов от мусора «Вода России» (Берегдобрыхдел.рф) проходит во всех регионах России. Ежегодно в ней принимает участие более 800 тысяч человек. Нынешним летом акция пройдет на Кругобайкальской железной дороге.