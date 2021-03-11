«Башнефть» все активнее использует попутный нефтяной газ

Программа «Башнефти» по полезному использованию ПНГ на территории Башкортостана действует с 2012 года Фото: Shutterstock

Компания «Башнефть», дочернее предприятие «Роснефти», завершила реконструкцию газопровода, позволяющего направлять попутный нефтяной газ (ПНГ) с Уршакского месторождения на Шкаповское газоперерабатывающее предприятие в Башкирии. В рамках реконструкции объекта была построена новая линия газопровода, которая позволит обеспечить бесперебойные поставки углеводородного сырья на переработку в объеме до 50 тысяч кубометров в сутки. Транспортировка газа по трубопроводу теперь возможна даже при остановке на ремонт отдельных участков газопровода.

Строительство дополнительной линии газопровода длиной в 10,8 км от компрессорной станции «Уршак» до распределителя «Раевка» в Аургазинском районе Башкирии повысит надежность системы транспортировки ПНГ и обеспечит бесперебойность поставок газового сырья. Попутный нефтяной газ на Шкаповском ГПП перерабатываются в газомоторное топливо, газовый стабильный бензин – ценное сырье для химической промышленности и другие продукты.

Обратим внимание, что программа «Башнефти» по полезному использованию ПНГ на территории Башкортостана действует с 2012 года и включает в себя три основные направления: поставку газа на переработку на Туймазинском и Шкаповском газоперерабатывающих предприятиях компании с получением ценного нефтехимического сырья, потребление ПНГ для выработки электроэнергии, закачку в пласт для поддержания пластового давления.

Строительство дополнительного ответвления газопровода стало важным шагом в развитии газовой программы компании, направленной на снижение нагрузки на окружающую среду. Благодаря внедрению новых технологий очистки, осушения и компримирования, попутный нефтяной газ, многие десятилетия считавшийся в отрасли побочным продуктом нефтедобычи, стал ценным сырьем. Развитие газового бизнеса компании снижает выбросы парниковых газов, а также улучшает экологическую обстановку в регионах добычи.

Масштабные инвестиции в строительство газопроводов, газокомпрессорных станций и мощностей по обратной закачке нефтяного газа в продуктивные пласты для увеличения их нефтеотдачи позволили «Башнефти» за девять лет увеличить уровень рационального использования ПНГ более чем на 400%. Так, на основной – Арланской группе месторождений - он составляет 99%, на Краснохолмской группе месторождений – 98%, что является лучшими показателями в отрасли. В целом на месторождениях компании в Башкирии этот показатель достиг 96% при нормативе 95%.