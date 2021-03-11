Владимир Путин — бизнесменам: Несите деньги в дом. В Россию

Kак сказал Путин, Россия впервые в кризис не ужесточила свою экономическую политику, а сделала ровно наоборот
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- Мы в разных местах. Но, надеюсь, техника не подведет. Обсудим, что нужно сделать для стимулирования инвестиций, - предложил Владимир Путин бизнесменам и членам правительства, засевшим в четверг, каждый в своем министерстве и офисе за мониторы видеосвязи.
А дальше президент привел факт, от которого у многих, наверное, пробежали мурашки под пиджаком и даже, как показалось, по телеэкрану:
- Прошедший год оказался самым тяжёлым для глобальной экономики со времён окончания Второй мировой войны. ВВП планеты за 2020 год сократился на 3,5%.
Но, как сказал Путин, Россия впервые в кризис не ужесточила свою экономическую политику, а сделала ровно наоборот.
- Банк России в прошлом году снизил ставку до исторического минимума – 4,25%, - напомнил Путин. - А бюджетные стимулы составили 4,5% ВВП. Это много для нашей страны! И это несмотря на то, что цены на нефть на пике кризиса были даже отрицательными! Что вообще раньше трудно было представить.
Благодаря этому, заметил президент, спад экономики в России составил меньше, чем в других странах - 3,1%. А инвестиции сократились на 1,4%.
- Это заметно меньше, чем в предыдущие кризисы, - сказал Путин. - Если память мне не изменяет, в 2009 году падение было 14%. Нам удалось избежать такого провала.
Что еще сказал президент
Мировой рынок вакцин — $100 миллиардов. Мы видим, как ведут себя наши конкуренты. Заходят, небольшую партию вакцин продают со скидкой — на условиях, что все остальное будет приобретаться только у них. Борьба идет за эти рынки!
Мы хотим всех поддержать. Помочь. Это понятно. Но все-таки на первом месте должно быть вакцинирование граждан России.
Природа антироссийских санкций — только за то, что мы существуем. За то, что защищаем свои интересы. Ничего другого здесь на самом деле нет!
Почему я жестко разговаривал с коллегами из правительства? Удары ценовые не должны быть такими, какие имели место быть! Надо инструменты применять и смягчать эти шаги.
Прогнозируется, что Фонд национального благосостояния будет ежемесячно пополняться на 180-200 миллиардов рублей. Прошу правительство в месячный срок представить конкретные предложения по инвестированию средств Фонда.
Надо снижать расходы инвесторов на проекты. Правительство наметило для отмены 3800 ограничительных процедур. Надеюсь, тут будут результаты.
Вы сами решаете, куда вкладывать. Но лучше в дом, здесь спокойнее и надежнее.
А задача правительства – создать условия, чтобы эффективнее было направить деньги не на выплату дивидендов и не в «тихие гавани», а на развитие внутри России.
Уже в этом году на всей территории страны нужно запустить механизм компенсации инвестиционного вычета. 2/3 доходов, недополученных регионами из-за предоставления бизнесу такого вычета, будут покрываться за счет федеральных средств.
Поручаю налоговой службе вести детальный мониторинг прибыли и инвестиций крупнейших компаний. И ежеквартально докладывать, что происходит с выросшими доходами, как эти средства конвертируются в новые проекты.
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