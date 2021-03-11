Владимир Путин — бизнесменам: Несите деньги в дом. В Россию

Kак сказал Путин, Россия впервые в кризис не ужесточила свою экономическую политику, а сделала ровно наоборот Фото: REUTERS

- Мы в разных местах. Но, надеюсь, техника не подведет. Обсудим, что нужно сделать для стимулирования инвестиций, - предложил Владимир Путин бизнесменам и членам правительства, засевшим в четверг, каждый в своем министерстве и офисе за мониторы видеосвязи.

А дальше президент привел факт, от которого у многих, наверное, пробежали мурашки под пиджаком и даже, как показалось, по телеэкрану:

- Прошедший год оказался самым тяжёлым для глобальной экономики со времён окончания Второй мировой войны. ВВП планеты за 2020 год сократился на 3,5%.

Но, как сказал Путин, Россия впервые в кризис не ужесточила свою экономическую политику, а сделала ровно наоборот.

- Банк России в прошлом году снизил ставку до исторического минимума – 4,25%, - напомнил Путин. - А бюджетные стимулы составили 4,5% ВВП. Это много для нашей страны! И это несмотря на то, что цены на нефть на пике кризиса были даже отрицательными! Что вообще раньше трудно было представить.

Благодаря этому, заметил президент, спад экономики в России составил меньше, чем в других странах - 3,1%. А инвестиции сократились на 1,4%.

- Это заметно меньше, чем в предыдущие кризисы, - сказал Путин. - Если память мне не изменяет, в 2009 году падение было 14%. Нам удалось избежать такого провала.

Что еще сказал президент

РЫНОК ВАКЦИН — $100 МИЛЛИАРДОВ!

Мировой рынок вакцин — $100 миллиардов. Мы видим, как ведут себя наши конкуренты. Заходят, небольшую партию вакцин продают со скидкой — на условиях, что все остальное будет приобретаться только у них. Борьба идет за эти рынки!

ПРИВИВКИ — СНАЧАЛА РОССИЯНАМ

Мы хотим всех поддержать. Помочь. Это понятно. Но все-таки на первом месте должно быть вакцинирование граждан России.

САНКЦИИ — ЗА ТО, ЧТО МЫ СУЩЕСТВУЕМ

Природа антироссийских санкций — только за то, что мы существуем. За то, что защищаем свои интересы. Ничего другого здесь на самом деле нет!

ЗА ЧТО ПОЛУЧАЮТ НАГОНЯИ МИНИСТРЫ

Почему я жестко разговаривал с коллегами из правительства? Удары ценовые не должны быть такими, какие имели место быть! Надо инструменты применять и смягчать эти шаги.

ПОРА ТРАТИТЬ «КУБЫШКУ»

Прогнозируется, что Фонд национального благосостояния будет ежемесячно пополняться на 180-200 миллиардов рублей. Прошу правительство в месячный срок представить конкретные предложения по инвестированию средств Фонда.

СНЕСТИ 3800 БАРЬЕРОВ

Надо снижать расходы инвесторов на проекты. Правительство наметило для отмены 3800 ограничительных процедур. Надеюсь, тут будут результаты.

ГЛАВНОЕ — НЕ ДИВИДЕНТЫ

Вы сами решаете, куда вкладывать. Но лучше в дом, здесь спокойнее и надежнее.

А задача правительства – создать условия, чтобы эффективнее было направить деньги не на выплату дивидендов и не в «тихие гавани», а на развитие внутри России.

БИЗНЕСУ - ВЫЧЕТЫ

Уже в этом году на всей территории страны нужно запустить механизм компенсации инвестиционного вычета. 2/3 доходов, недополученных регионами из-за предоставления бизнесу такого вычета, будут покрываться за счет федеральных средств.

А ПРИБЫЛЬ - ПОД КОНТРОЛЬ

Поручаю налоговой службе вести детальный мониторинг прибыли и инвестиций крупнейших компаний. И ежеквартально докладывать, что происходит с выросшими доходами, как эти средства конвертируются в новые проекты.

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