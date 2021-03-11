Александр Бортников: На Северном Кавказе ликвидированы все бандглавари

Глава ФСБ Александр Бортников Фото: Александр БОЙКО

Сколько терактов предотвращается в России и почему особое внимание спецслужбам и родителям надо уделять молодежи - об этом директор ФСБ рассказал в интервью «Российской газете». Вот выдержки из него.

НЕ ДОПУЩЕНО 200 ТЕРАКТОВ

За последние 10 лет не допущено около 200 терактов! Речь идет о тысячах спасенных жизней. При этом, если в 2010 году предотвращалось всего 10% таких атак, то в 2018 году - уже около 80%, а в 2020 году - 96%.

За этот же период количество совершенных в стране взрывов, захватов заложников, убийств, снизилось в 260 раз! (с 779 в 2010 году до 3 в 2020 году).

К сегодняшнему дню на Северном Кавказе ликвидированы основные очаги террористической активности и все бандглавари.

ЛИКВИДИРОВАНЫ 71 ЯЧЕЙКА

ФСБ регулярно выявляет и ликвидирует террористические ячейки в регионах страны. В 2020 году таковых было 71. Но это уже крайняя мера. Наша ключевая задача - и об этом не раз говорил президент - действовать на упреждение, не допуская вовлечения в терроризм новых лиц, в первую очередь молодежи.

ДЕТИ БОЕВИКОВ

Уже установлены около 4,5 тысяч россиян, отправившихся за рубеж для участия в боевых действиях на стороне террористических организаций. Не допущен выезд еще более 200 человек.

Наиболее рвущая душу ситуация складывается с детьми боевиков, которые в малолетнем возрасте были вывезены женами террористов в Сирию и Ирак или уже родились там. В большинстве случаев эти дети практически осиротели: их матери либо в плену, либо влачат нищенское существование за границей. Страшно представить, что эти ребята пережили и что видели! Их адаптации к нормальной, мирной жизни уделяется самое пристальное внимание.

На данный момент в 23 регионах России более 200 детей живут в семьях близких родственников или в спецучреждениях. Восстановлены их документы, и выплачиваются пособия. Они ходят в детсады и школы.

«С ВОЗРАСТОМ ВЫ ПОЙМЕТЕ»

Ведется системная и кропотливая работа по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма среди российской молодежи... Конечно: энергии - море, готовность "свернуть горы", желание изменить мир здесь и сейчас. И в эту среду вбрасываются простые решения, не требующие глубокого осмысления и прогнозирования последствий... Я не хочу сейчас задеть молодежь и подростков. Скажу лишь, что с возрастом вы поймете то, о чем я говорю сейчас. И обращаюсь к родителям: будьте внимательнее к своим детям, следите за их настроениями и не упускайте из вида круг их общения.

САМОЛЕТ УГРОЖАЛ ОЛИМПИАДЕ

Напомню, к примеру, ситуацию 2014 года, когда буквально за час до открытия Олимпийских игр произошел захват самолета, следовавшего из Харькова в Стамбул. Из-за агрессивного пассажира, требовавшего под угрозой взрыва лететь в Сочи, воздушное судно резко изменило курс. Возникла угроза жизни не только экипажа и пассажиров лайнера, но и главам иностранных делегаций, гостям и спортсменам, участвовавшим в церемонии открытия Игр. Тогда контроль за перемещениями борта взяли на себя подразделения разных ведомств, координируемых Федеральным оперативным штабом, что позволило быстро оценить ситуацию, принять решения и локализовать угрозу… Большего, к сожалению, сказать не могу... Однако факт остается фактом: церемония прошла в запланированном порядке.

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