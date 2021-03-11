Почему Италия тяжелее всех европейских стран переносит пандемию ковида

Прогнозы, к сожалению тоже неутешительны — в настоящее время правительство обсуждает возможность введения жесткого локдауна по всей стране Фото: REUTERS

Италия стала первой страной ЕС, оказавшейся под ударом коронавируса. Инфекция распространилась по стране необычайно быстро — и дело тут не в стереотипных представлениях об итальянцах, которым жизни нет без шумных посиделок с многочисленной родней. Дело скорее в своеобразном устройстве здравоохранения Республики.

В итальянских госпиталях и до ковида царила военно-полевая медицина: в приемном покое собирались все — и пациент со сломанной рукой, и прибывший из африканских стран «гость» с явными симптомами лихорадки, и человек с гипертонией. Все ожидали распределения к конкретному специалисту. Не с лучшей стороны показала себя и низовая система «базовых» медиков, ведущих прием по месту жительства — там в частных кабинетах тоже всегда собиралась немалая толпа.

Это потом в больницах введут боксы и «красные» зоны, а участковые станут работать строго по записи.

Печальный итог пандемического года — более ста тысяч погибших непосредственно от вируса и практически столько же — из-за «избыточной смертности», то есть от последствий перегрузки системы здравоохранения и ограничительных мер. Столько страна не теряла со времен второй мировой войны.

При этом, несмотря на все усилия властей и медиков, зараза пока не собирается отступать — накануне «юбилея», 10 марта было зарегистрировано 22 409 заражений и 332 смерти.

Прогнозы, к сожалению тоже неутешительны — в настоящее время правительство обсуждает возможность введения жесткого локдауна по всей стране на период католической Пасхи и последующего «пасхального понедельника», то есть почти на неделю.

А по данным генерального директора по вопросам профилактики Министерства здравоохранения Джанни Рецци, Италия вернется к более-менее нормальной жизни только через 7 — 15 месяцев и то при условии вакцинации 240 тысяч граждан в день.

А вот с этим все время возникают проблемы — то AstraZeneca дозы не довезет, то Jonson&Jonson и вовсе отказывается от планируемых поставок на неопределенный срок.

В итоге итальянцы уже устроили «вакцинный» бунт — в Сан-Марино потянулись желающие получить доступный там Спутник V, а страна уже на финишной прямой в вопросе производства нашего препарата и без одобрения брюссельских бюрократов.

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