Анекдоты: Шерстяные носки - это навязанные бабушкой ценности

Жизнь коротка. Не тратьте ее напрасно. Проводите как можно больше времени в интернете, споря с незнакомцами.
* * *
- Папа, а почему конфеты заворачивают в шелестящие обертки?
- Чтобы вся квартира слышала, как наша мама худеет...
* * *
- Ходили тут вчера на рыбалку с ночевкой. Так Леха, чтобы с нами не пить, зашился...
- Да ты что?!
- Представляешь! В спальный мешок изнутри!
* * *
Минута молчания за женщин, которые надули губы за 2000 евро и сейчас вынуждены носить маску за 1 евро.
* * *
- У меня все деньги уходят на психолога.
- Что же у тебя произошло?
- Я на ней женился.
* * *
Забавляют люди, которые всю жизнь едят сосиски, но отказываются от вакцины, потому что не знают, что в ней может содержаться.
* * *
Как показывает опыт, на дорогах есть только один нормальный водитель - ты сам. Все остальные или лихачи, или тормозы.
* * *
Я очень разносторонняя личность. Я плохо пою, хреново танцую, топорно рисую, пишу унылую музыку и ужасные стихи, умею невкусно готовить.
* * *
Дипломат обругал жену и получил от ее родителей сообщение, что они отзывают дочь для консультаций.
* * *
Две бутылки шампанского помогли восьмикласснице понять смысл всех песен Ирины Аллегровой.
* * *
А из знакомых с жилплощадью в Москве у меня только дедушка Ленин. Он меня должен помнить, я ему клятву давал, может, приютит своего октябреночка?
* * *
Женщины живут дольше мужчин.
Это доказывает, что жизнь продлевает не смех, а истерики.
* * *
Остановился как-то Илья Муромец перед камнем, а там написано: «Налево пойдешь?»
* * *
- Мама, я пришел!
Мама - не отрываясь от компьютера:
- Ну и где ты шлялся?
- Мам, вообще-то я из армии вернулся.
* * *
Стать наркоманкой, алкоголичкой и шалавой очень просто. Достаточно пройти и не поздороваться с бабушками возле подъезда.