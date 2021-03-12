Анекдоты: Шерстяные носки - это навязанные бабушкой ценности

Жизнь коротка. Не тратьте ее напрасно. Проводите как можно больше времени в интернете, споря с незнакомцами.

* * *

- Папа, а почему конфеты заворачивают в шелестящие обертки?

- Чтобы вся квартира слышала, как наша мама худеет...

* * *

- Ходили тут вчера на рыбалку с ночевкой. Так Леха, чтобы с нами не пить, зашился...

- Да ты что?!

- Представляешь! В спальный мешок изнутри!

* * *

Минута молчания за женщин, которые надули губы за 2000 евро и сейчас вынуждены носить маску за 1 евро.

* * *

- У меня все деньги уходят на психолога.

- Что же у тебя произошло?

- Я на ней женился.

* * *

Забавляют люди, которые всю жизнь едят сосиски, но отказываются от вакцины, потому что не знают, что в ней может содержаться.

* * *

Как показывает опыт, на дорогах есть только один нормальный водитель - ты сам. Все остальные или лихачи, или тормозы.

* * *

Я очень разносторонняя личность. Я плохо пою, хреново танцую, топорно рисую, пишу унылую музыку и ужасные стихи, умею невкусно готовить.

* * *

Дипломат обругал жену и получил от ее родителей сообщение, что они отзывают дочь для консультаций.

* * *

Две бутылки шампанского помогли восьмикласснице понять смысл всех песен Ирины Аллегровой.

* * *

А из знакомых с жилплощадью в Москве у меня только дедушка Ленин. Он меня должен помнить, я ему клятву давал, может, приютит своего октябреночка?

* * *

Женщины живут дольше мужчин.

Это доказывает, что жизнь продлевает не смех, а истерики.

* * *

Остановился как-то Илья Муромец перед камнем, а там написано: «Налево пойдешь?»

* * *

- Мама, я пришел!

Мама - не отрываясь от компьютера:

- Ну и где ты шлялся?

- Мам, вообще-то я из армии вернулся.

* * *

Стать наркоманкой, алкоголичкой и шалавой очень просто. Достаточно пройти и не поздороваться с бабушками возле подъезда.