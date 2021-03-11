Американский военкор посчитал, сколько беспилотников уничтожили российские "Панцирь С": наш эксперт ответил

Один Bayraktar TB2 тянет на 5 миллионов долларов Фото: EAST NEWS

Скажу сразу: эта сенсационная новость после первой минуты восхищения нашей боевой техникой затем вызвала у меня недоверие и кучу вопросов. И мои восторги стали остывать.

Что мне вам рассказывать, - в эпоху информационных войн "деза" (она же - брехня) часто используется для одурачивания лоха-обывателя, противника или же для восхваления дутых успехов людей или оружия. А тут как-то странно все выглядело: нераскрученный американский военкор публикуется почему-то не у себя на родине, а в малоизвестном азиатском издании Soha.

Да, его цифры и расчеты внушительны, но все-таки - это личное (и, возможно, субъективное или тенденциозное) расследование, а не официальные данные. А, может быть, думал я, американцы, имеющие зуб на турков из-за покупки у России С-400, таким образом решили унизить их хваленые беспилотники и опорочить их репутацию на мировом рынке оружия? Но ведь одновременно тот же автор прямо или косвенно делает рекламу нашим "Панцирям", а ведь легче снега в лютую жару выпросить у американских репортеров, нежели похвальбы русскому оружию. К тому же около полугода назад турецкие СМИ писали о разгроме российских комплексов "Панцирь-С" на территории Ливии.

Но давайте все же заглянем в перевод статьи американского военкора Яворски. Судя по тексту его расследования, он установил, что бойцам Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, на вооружении которой находятся российские «Панцири», удалось уничтожить, как минимум, 47 турецких ударных беспилотников. Но можно ли верить этой статистике? Как Яворски удалось с такой точностью подсчитать турецкие потери и потреи наших комплексов? С этим вопросами я обратился к "спецу по региону" - участнику боевых действий в Сирии, российскому военному советнику подполковнику Юрию Бурмистрову:

- Как вы относитесь к данным Яворски?

- Если этот журналист, как говорится, тотально следил за боевыми действиями в Ливии, старательно рыскал по тамошним социальным сетям, отслеживал заявления официальных представителей воюющих сторон, имел хоть какой-то доступ к американским военным источникам или "осведомителям", а, похоже, - и к документально подтвержденным случаям поражения турецких беспилотников и наших комплексов, то его данные можно признать близкими к истине. Хотя на самом деле сбитых Bayraktar TB2 могло быть еще больше. Не намного, но больше.

По моим данным - 54. Я вот тут заглянул в нашу статистику по этой части и могу сказать, что только в 2020 году ливийцы с помощью наших "Панцирей" завалили 23 турецких беспилотника. Эти данные мелькали и в турецкой прессе со ссылкой на турецкие же военные источники. Яворски считал потери Bayraktar TB2, как понимаю, с 2019 года. А если так, то все сходится... Причем, до 10 турецких бепилотников были уничтожены ударом китайских дронов Wing Loong II, поставленных ОАЭ силам ЛНА.

- Яворски утверждает, что в денежном эквиваленте эти потери составили порядка 245 миллионов долларов.

Получается, что один Bayraktar TB2 тянет на 5 миллионов долларов. И в то же время, по расчетам Яворски, потеря 9 «Панцирей» - это около 118 миллионов долларов в том же денежном эквиваленте. Или 13 миллионов долларов за комплекс.

Мои хорошо знакомые российские аналитики приводят вот такое соотношение потерь и их стоимости. Да, ориентировочная экспортная стоимость одного Bayraktar TB2 - 5 миллионов долларов. А 9 уничтоженных комплкесов «Панцирь С1» имеют экспортную стоимостью 14 миллионов долларов за единицу.

Итак: 54 сбитых Bayraktar - это 270 миллионов долларов. А 9 "Панцирей" - это 126 миллионов долларов. Вот и считайте соотношение потерь "железа" и денег.

- По данным Яворски, ливийские военные гораздо лучше освоили российские "Панцири", чем военные в Сирии, и действовали намного профессиональней. Да и якобы быстрее поняли тактику, которой придерживались турецкие беспилотники во время атаки.

- Ну я бы не стал утверждать столь категорично. Да, у сирийцев первые ошибки использования "Панцирей" многому научили. Всякое было. Война - жестокий, но хороший учитель. Что же качается выучки сирийских экипажей "Панцирей", то как тут не вспомнить, что турецкие Bayraktar не так давно провели массовую атаку на наши комплексы, находящийся на вооружении армии Сирии. Причем, в той в атаке были задействованы сразу 20 турецких ударных беспилотников. Однако ни один «Панцирь» не был уничтожен. А Bayraktar валились с неба "пачками"...

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