Он не сатанист и не наркоман: мама погибшего в лесу бодибилдера винит в смерти сына экс-участницу «Дома-2»

Тело Ярослава нашли в подмосковном лесу Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Загадочное исчезновение бодибилдера Ярослава Лившина из Москвы не оставило равнодушных многих – искали 28-летнего парня следователи, родители, поисковые группы. В первые дни винили девушку, ведь молодой человек пропал накануне Дня влюбленных, а спустя месяц пришли трагические новости – тело Ярослава нашли в подмосковном лесу. «КП» рассказывает, какие версии смерти рассматриваются правоохранительными органами.

Поиски сына начала мать

О беде в семье первой сообщила мать Ярослава Лившина. Она написала пост в соцсети, что 28-летний сын не выходит на связь, последнее короткое сообщение «все норм» было 13 февраля в 4.30.

- Я знаю, что в ночь с 12 на 13 февраля он находился в районе метро «Динамо», был в гостях, - написала мать Алена Ермолаева.

К поискам быстро подключились следователи и поисковая группа «Лиза Алерт». Парень занимался спортом, имел накаченное телосложение, был бодибилдером. Сам высокий – 190 см. Мама ежедневно публиковала мельчайшие детали, которые помогли бы найти сына – показывала фото Ярослава, в том числе, где видны его многочисленные татуировки и браслет, который был на нем. Но ничего не давало результата.

Загадочное исчезновение бодибилдера Ярослава Лившина из Москвы не оставило равнодушных многих Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Спустя четыре дня удалось выяснить, что Ярослав 13 февраля был в гостях у подружек, вызвал такси из центра Москвы и в 3.30 поехал один в Балашиху, микрорайон Абрамцево. Там он вышел ориентировочно на улице Хомутово и пошел пешком. Как раз тогда он отправил последнее сообщение маме и пропал.

- Это не пустыня, а цивильное место с фонарями и домами, не мог человек просто исчезнуть, - писала Алена Ермолаева, в надежде найти зацепки.

Череп в соцсетях или протест маме

Практически месяц длились поиски Ярослава Лившина. Не было ни положительных, ни отрицательных новостей, что давало надежду найти сына живым. В соцсетях маму Ярослава засыпали предположениями, что парень мог остаться ночевать у девушки, мог просто разрядиться телефон, кто-то говорил о возможной драке.

О беде в семье первой сообщила мать Ярослава Лившина. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- У него странный аккаунт в соцсетях, а подписи «ползай», «мораль бессмертия», «птица сатаны», «за пределами». Там явно проблема изначально внутри семьи. Парень с нормальными целями в жизни такую хрень глубоко траурную постить не будет, у него прямо нарыв какой-то. Это может просто тупо протест маме? – предположил в соцсетях подписчик Илья Новиков.

- Посмотрела. Действительно жуть. Это не нормально. Одни черепа, образ сатаны и другие странности. И не зря, наверное, именно 13 пропал. Может быть он в какой-то секте?

- Странно, что мама бывшую девушку охотно называет нехорошими словами и объясняет ее поведение бесконечным наркотическим угаром. Очень похож ее сын на наркомана, - написала Ольга Лисичка.

Впечатлительных подписчиков мать Ярослава Лившина попросила успокоиться и заявила, что «он не сатанист и не наркоман», а татуировки у нее тоже есть.

Девушка из «Дома-2» дурно влияла

Речь о наркотиках все же всплыла, когда подписчики стали расспрашивать про бывших девушек Ярослава.

- Мы поругались, в середине декабря расстались. Я не видела, чтобы он употреблял запрещенные вещества, - говорила экс-девушка Юлия Ртищева.

Мама призналась, что знала о том, что ранее ее сын жил с Аленой Лысенко, которая засветилась под псевдонимом Элен Каминская в «Доме-2».

Репутация у экс-участницы «Дома-2» действительно подорванная Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Я знала, что он жил с девушкой, которая употребляет наркотики. Я его вытащила из этих отношений, - сказала Алена Ермолаева, мать Ярослава.

Тогда Ярослав впервые и попробовал наркотики. Мать уверена, что именно связь с Лысенко испортила ее сына. В свое оправдание девушка сказала, что мать Ярослава постоянно контролировала сына, лезла в их отношения с Аленой, рвала их общие фотографии, наводили порчу на нее, ходила к гадалке.

- Он сбежал от нее (от матери), - сказала Алена Лысенко. – Два года назад он сделал мне предложение руки и сердца в ресторане, но мама Ярослава помешала нам – она просто выбросила меня из дома.

Репутация у экс-участницы «Дома-2» действительно подорванная. Девушка не стеснялась оголяться, могла запросто появиться в общественном месте пьяной. Свое вульгарное поведение она продемонстрировала на днях, когда ее сняли с рейса Москва-Самара. Девушка обзывала стюардесс и пила пиво на борту самолета.

Таксист не повез ночью в лес

Следствие в соцсетях вели и совсем незнакомые люди, которые расспрашивали мать, зачем Ярослав поехал ночью на такси в Балашиху. По камерам видеонаблюдения удалось установить, что парень вышел не возле конкретного дома и подъезда, а дальше пошел пешком в сторону леса.

- Ни мы, ни его друзья не имеем понятия, зачем он приехал туда в такое неурочное время, - говорила мама Алена Ермолаева.

Мама погибшего в лесу бодибилдера винит в смерти сына экс-участницу «Дома-2» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Были предположения, что водитель не поехал дальше из-за снегопада. Но когда нашли того самого таксиста, то он сказал, что Ярослав указал не адрес, а конкретную точку на карте.

- Это было где-то в лесу, водитель высадил парня поблизости к нужному ему месту. Одна из версий, что там была закладка с наркотиками. Обычно продавцы не указывают точный адрес, а присылают геолокацию. Нам известно, что в этой местности были подобные передачи запрещенных веществ – там и заброшенные здания есть, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Предположить сложно, что было дальше в том самом лесу. Ведь там нет видеокамер и ближайших домов. Не исключено, что в темном лесу Ярослав заблудился и не нашел пути обратно. В те дни были сильные морозы, а парень не был слишком тепло одет - в темной куртке и без шапки.

- Он был найден мертв в подмосковном лесу. Причина смерти будет ясна по заключению судебно-медицинской экспертизы, - рассказали kp.ru в Следственном комитете по Московской области.

В настоящее время тело Ярослава Лившина находится на экспертизе, оно слишком переморожено и нужно некоторое время, чтобы выяснить причины смерти. По предварительной информации, следов насильственной кончины нет.

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