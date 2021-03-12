Как мы платим миллиарды «научно-коммунальной мафии» за шарлатанский эликсир

Глава фирмы, производящей «Бингсти», Александр Пригодин: «Ну что вы все пристали к нашему эликсиру?». Фото: Владимир ВОРСОБИН

Речь пойдет о мафии. Пусть в масштабах России скромной (воровство «всего лишь» нескольких миллиардов), но со всеми положенными метастазами из хитроумных чиновников и бесчисленных ведомств, нафаршированных жуликами всех мастей и разрядов. Еще в марте 2018-го обещал читателям закончить свое расследование с заголовком «Миллиарды рублей собирают с граждан и… сливают в канализацию!» Долго я откладывал эту статью. Ждал. Надеялся. Но, похоже, уже не на что...

ГРЯНУЛ ДАЖЕ НЕ СКАНДАЛ. ХОХОТ!

Эта история началась с письма директоров водоканалов Новокузнецка, Барнаула, Мысков, Калтана, Прокопьевска, Осинников, Междуреченска в Российскую академию наук. Водоканалы поведали ученым о необычном явлении. Мол, кто-то в уже далеком 2014-м внес в санитарно-эпидемиологическое законодательство странную поправку - вместо обычных способов очистки канализационных стоков теперь следует закупать... эликсир. С названием «Бингсти». Водоканалы интересовались: мол, объявлено, что «Бингсти» для дезинвазии (уничтожения яиц паразитов). Но как он работает? Один литр препарата расходуется на 6 тысяч кубометров сточных вод - в такой концентрации даже цианистый калий безвреден. Производитель же утверждает, что уничтожается 99% паразитов, притом что яйца аскариды человеческой (глистов, простите) прекрасно живут даже в формалине.

«Нас обязывают платить за эликсир миллионы рублей с каждого города, - жаловались водоканалы. - Что вносится в коммунальные платежи всей России».

Суды, прокуратура бдительно следят за применением «эликсира в законе». Штрафуя мятежников беспощадно.

«Объясните, пожалуйста, - просили коммунальщики у РАН, - работает ли это «Бингсти»?»

В Академии наук посмотрели состав эликсира. И грянул... даже не скандал.

Хохот.

ДОРОЖЕ ЗОЛОТА

В состав «Бингсти» стоимостью 5 тысяч рублей за бутылку входили дистиллированная вода и чуть-чуть картофельной ботвы. Из расчета 2 грамма проростков картофеля на обеззараживание 6000 тонн (!) сточных вод.

«То есть сока 150 - 200 граммов проростков чудо-картофеля достаточно для обеззараживания всего суточного объема сточных вод такого города, как Петербург, 35 граммов - Казани, 8 граммов - Новокузнецка или Череповца?» - изгалялись ученые. В общем, «Бингсти» легко опровергал биологию, паразитологию и даже современную медицину (последняя кое-как объясняет действие гомеопатии на человека через самовнушение, но «бронированные» яйца паразитов в пяти защитных оболочках, говорят, не очень впечатлительны).

Далее комиссия подсчитала, сколько зарабатывают авторы «Бингсти». Картофельная ботва, растворенная в воде, обходилась российским гражданам в два раза дороже золота. Затея гениальная. Рентабельность рекордная - себестоимость эликсира почти нулевая (вода и обыкновенный картофель), а как хорошо за это платят…

Комиссия по борьбе с лженаукой РАН выпустила разгромный отзыв с выводом: за 10 лет в канализацию утекли миллиарды рублей. А если так пойдет и дальше, могут утечь сотни миллиардов.

Вот так нехитро - в бутылях и коробках - привозят «Бингсти» на очистные сооружения. Фото: Владимир ВОРСОБИН

«НЕ ДЕРГАЙТЕСЬ»

Стало любопытно. Съездил на водоканалы, собрал плач коммунальщиков.

- Эти черти с «Бингсти» - ребята основательные, - ругался директор водоканала Таганрога Евгений Плетменцев. - Мало того что они пролезли в инструкции главного санитарного закона страны СанПиН, эту хрень в тарифы для населения внесли! Несколько миллионов в год только с одного Таганрога! Мы отправляли эликсир в нейтральную лабораторию, нам по секрету сказали: «Не дергайтесь, тема аффилирована наверху. Препарат не работает, но официально подтверждать ничего не будем».

Поговорил с производителями и авторами «Бингсти» - ростовским бизнесменом Александром Пригодиным и профессором Николаем Серпокрыловым.

- Учтите, что на «Бингсти» было защищено около 60 кандидатских и двух десятков докторских диссертаций! - кричал на меня Пригодин.

Попытался понять, как ученые вообще одобрили эту «воду с картофелем». Оказалось, научные советы, диссертации, защиты - фикция. Русская наука вообще напоминает проходной двор, в котором можно научно обосновать хоть живую воду, хоть мертвую, хоть меч-кладенец. Были бы деньги.

Так было опубликовано расследование «Миллиарды рублей собирают с граждан и… сливают в канализацию!», но с открытым финалом. Ведь если Академия наук права, то с многомиллиардной аферой, в которую явно вовлечен кто-то из высоких чиновников, надо что-то делать. Ведь кто-то сделал «Бингсти» обязательным для водоканалов? Кто-то организовал «научную мафию», при которой одни прохиндеи придумывают эликсир, другие защищают на нем докторские диссертации, подделывают научные опыты и легализуют пустышку. И все для того, чтобы миллионы россиян платили этим хитроумным ребятам деньги...

Но тут беда в слове «если». В позиции Академии наук был изъян. Ученые не снизошли... до опыта. Цитирую заключение: «Эксперты комиссии столкнулись с категорическим нежеланием специалистов в области паразитологии участвовать в подобном исследовании. По их мнению, подобное исследование антинаучно и бессмысленно, уважающему себя ученому «стыдно подобными вещами заниматься» (дословно). Развести миллиграмм водного раствора проростков картофеля в 20 литрах воды и ожидать негативного воздействия на яйца паразитов глупо».

Хотя раскрыть мафию, казалось, просто. Капнешь на паразита эликсиром - сдохнет - позор академикам. Выживет - под суд: за что платили миллиарды? Но провести решающий опыт оказалось непросто.

ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Производители «Бингсти» действительно оказались опытными ребятами. Они отказались предоставлять официальные образцы «Бингсти» кому бы то ни было, даже... Роспотребнадзору. Объявили, что все экспертизы, на которые осмелятся оппоненты, заведомая фальсификация. Затем на базе «материнского» Ростовского института паразитологии они соорудили свою экспертизу, которая вопреки всему подтвердила 90-процентную эффективность «Бингсти». Это плеснуло бензина в огонь. Ведущие паразитологи страны (например, главный военный паразитолог Сергей Козлов) из спортивного интереса начали пытать паразитов с помощью «Бингсти». И констатировать: живут, гады! К тому времени власти начинают понимать всероссийский масштаб аферы и заказывают подробную экспертизу препарата в Институте проблем экологии и эволюции имени Северцова. Экспертиза не оставила ни единого шанса «Бингсти» - «эффект не обнаружен».

Казалось бы, всё! Уголовное дело. Изъятие научных протоколов, допросы, как пустышка проникла в федеральные нормативы... Судебный процесс. И хорошая чистка санитарных ведомств от коррупционных метастазов. Не зря производитель «Бингсти» Пригодин с отчаянием грозил кому-то: «Давайте испытаем все средства, что есть в СанПиН, интересные будут результаты!»

Я официально обратился к руководству Института имени Северцова с просьбой предоставить результаты экспертизы. Молчание. Тогда по Закону о СМИ потребовал официального ответа института. Его пресс-секретарь чуть не плакала: «приказано молчать». Хорошо. Пишу президенту РАН Александру Сергееву. Как мне потом рассказали, запрет на разглашение экспертизы произвел сильное впечатление на президента академии. «Приказано молчать», - вздохнули и в РАН.

Выходило, что молчать придется и мне. Без документов слова не стоили и копейки. В этот момент юристы «Бингсти» тихо подбирались к «Комсомольской правде», подав в суд на информагентство из Белгорода «Бел.ру». Белгородские журналисты обнаружили, что их водоканал платит 7 миллионов в год за воду с ботвой, написали об этом и тут же пошли под суд. И если проиграют (суды почему-то всегда на стороне «Бингсти»), дело ясное - Ворсобин из «Комсомолки» - следующий. Дескать, ну и где твоя экспертиза? Где?

КАПНУЛИ НА ПАРАЗИТА

И тут (как бы ни сопротивлялась Комиссия РАН по борьбе с лженаукой этому факту) случилось чудо. Словно из ниоткуда появилась экспертиза Института паразитологии имени Скрябина «Сравнительная эффективность овоцидного препарата «Бингсти» и фенола в опыте in vitro». На паразита все-таки капнули эликсиром. Результаты оказались теми же, что и у Института имени Северцова.

- Более того, обработанными «Бингсти» яйцами паразитов мы заразили лабораторных мышей. При вскрытии внутренности кишели червями, - рассказывает автор исследования кандидат ветеринарных наук, ведущий научный сотрудник института Самат Шибитов. Точнее, бывший сотрудник.

Кандидата наук Самата Шибитова, доказавшего, что от этого никакого толку, уволили... Фото: Владимир ВОРСОБИН

- После этой публикации меня вызвали на ковер и объявили о непродлении контракта, - говорит Шибитов. - Также своей должности лишился соавтор исследования Ринат Сафиуллин. Нам сказали, что наверху очень злы на нас за то, что мы разместили отчет в интернете.

- Не жалеете? - спросил я.

- Горжусь! - улыбнулся Шибитов, которого уволили перед самой защитой его докторской диссертации. - Мошенников надо останавливать. Они позорят науку.

КТО КУРИРУЕТ «БИНГСТИ» И ПОЧЕМУ ВСЕ МОЛЧАТ?

Самое забавное, что «Бингсти» сгубила случайность. Оказывается, вице-президент РАН Ирина Донник заказала экспертизу скрябинскому институту. Уверен, ветеринар Донник была сама заинтригована жалобами водоканалов на это зелье и желала знать, что это. Мало кто знал об опыте. Что его и спасло. Пока власти буксовали, не решаясь на публикацию протоколов Института имени Северцова, лаборатория Шибитова спокойно работала над эликсиром и даже безнаказанно опубликовала статью в научном журнале. Последующий гнев властей Шибитов понимает очень хорошо.

- Расскажу одну историю, - говорит он. - Эликсирные дельцы давно крутятся около нашей лаборатории. Мы их послали, тогда они пошли другим путем. На нас вдруг выходит Курчатовский институт химических реактивов и особых химических веществ. Великий «Курчатов» просит написать «методические указания на использование «Бингсти»! По сути, легализовать «препарат». Предлагают лаборатории 900 тысяч. Помню это совещание - приехали уважаемые ученые. Одному из них даже пришлось проводить сложный опыт - анализ состава эликсира. Спрашиваю: нашли что-то? Молчит. Хмурится. Мол, сам должен понимать...

- Так кому там, наверху, нужен этот «Бингсти»? - хотел было я спросить Шибитова, руководившего главной паразитологической лабораторией страны. - В чем его сила?

А сам думаю: зачем? Хороший парень. Гордится геройским поступком. Потерял работу, защиту докторской... Думает, что не зря: его лабораторный опыт, мол, что-то решит. Но вряд ли что-то изменится.

Ростовский НИИ для своих земляков-эликсирщиков сейчас сделает новую экспертизу, где у «Бингсти» всем назло будет 100 процентов эффекта. Осторожная Академия наук уйдет в глухую оборону. И будем мы с Шибитовым и Комиссией по лженауке устало доказывать, что дважды два четыре. Нудить, что воруют. И всем будет плевать...

В этом безразличии ИХ сила. Неумолимая. Но вопросы, кто наверху «курирует» «Бингсти», почему злосчастный «эликсир» с помощью СанПиН продолжает доить кошельки граждан и почему молчат следователи, я буду задавать, пока не получу разумного ответа. Считайте, господа правоохранители, эту статью официальным запросом к вам. И, конечно, к ведомствам, хранящим в секрете экспертизу Института имени Северцова.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

ПОБЕДА? ПОКА ЕЩЕ НЕТ…

Пока статья готовилась к печати, наверху что-то случилось. Роспотребнадзор дрогнул. И внезапно решил исключить препараты биологического ингибирования-стимулирования (единственный их представитель - «Бингсти») из списка обязательного применения. Пошли даже дальше и разрешили водоканалам использовать все официально разрешенные способы очистки воды.

Казалось, система дрогнула. Попятилась. Казалось, начиная с осени, когда вступят в действие новые СанПиН, мафию «отключат» от водоканалов. Казалось, кому-то стало наконец стыдно за издевательство над русской наукой. За ученых, получающих степени за «эликсиры». За целые институты, покрывающие мошенников.

И когда я уже был готов крикнуть: «Победа!», в Академии наук меня, легковерного гуманитария, успокоили: «Нет».

Просто «Бингсти» заботливо спрятали за строкой «все официально разрешенные способы» (отзывать разрешение на «эликсир» в Роспотребнадзоре и не думают), а лоббировать его, видимо, будут, как прежде, скрыто - с помощью ведомственных распоряжений.

Словно кто-то наверху поставил себе цель убить трех зайцев - скрыть эту неприятную историю, не подставлять тех, кто стоит за «Бингсти», и, главное, избежать ответа на вопрос: вернут ли растраченные на чудной «эликсир» миллиарды рублей российских граждан?

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