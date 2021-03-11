Перенесшая тяжелую болезнь дочь Елены Воробей удивила поклонников своей внешностью

Елена Воробей трогательно обратилась к Соне по случаю ее Дня рождения Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Елена Воробей души не чает в своей единственной дочке Соне Лебенбаум. Девочка родилась в 2003 году семимесячной, много болела в детстве. В 2018 году в немецкой клинике ей сделали сложную операцию на позвоночнике. Если бы не хирургическое вмешательство, ребенок стал бы инвалидом. К счастью, сейчас юмористка и ее наследница преодолели все тяготы и невзгоды. 11 марта 2021 года Соня празднует 18-летие.

Елена Воробей трогательно обратилась к Соне по случаю ее Дня рождения. Она разместила фотографию дочки. Юмористка обработала кадр при помощи специального фильтра и наложила на анимированный снимок красивую, нежную мелодию.

"Доченька, Ангел мой! С днем рождения, любовь моя! Просто будь счастлива Я всегда с тобой, всегда рядом, даже когда далеко, на гастролях, я с тобой мыслями, сердцем, душой, словами, делами, заботой. 18 лет... Так мало и уже так много... Пусть все, о чем ты мечтаешь, непременно сбудется. Целую. Мама", - написала 53-летняя Елена.

Коллеги артистки по шоу-бизнесу бросились поздравлять счастливую маму и желать всех благ ей и наследнице. "Куколка! Расцветает, прямо!", - написал Эммануил Виторган.

"Поздравляю! Счастья вам, девочки!", - высказался Игорь Николаев.

"Леночка! С Днем рождения замечательную и очень умную девочку! И тебя, как прекраснейшую маму", - отреагировала Лолита Милявская.

"Поздравляю, мамочка!", - написала звезда сериалов Елена Валюшкина.

Поклонники звезды программы "Аншлаг" тоже не остались в стороне. Они дивятся природной красоте Сони. Подписчики не скупятся на комплименты и теплые пожелания в адрес девочки и ее звездной мамы. "Красивая дочь", "Мамино счастье!", "Превратилась в красавицу", "Чудо, как хороша", - пишут фолловеры.

Напомним, дочь Елены появилась на свет от женатого мужчины, бизнесмена Игоря Константиновича из Санкт-Петербурга. Отец девочки скончался в 2016 году в результате несчастного случая. Он занимался ремонтными работами, во время которых ему пришлось забраться на крышу. В результате падения с нее отец Софии получил перелом основания черепа и впал в кому.

Ранее юмористка рассказывала о том, что ее дочь страдала тяжелым сколиозом третьей степени и перенесла сложную операцию в Германии, где ей "поставили 20 шурупов, две спицы в спину". Оплатить лечение девочки помогла Регина Дубовицкая.