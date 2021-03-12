Вопрос дня: А вы без соцсетей проживете? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Ольга БЕКЛЕМИЩЕВА, экс-депутат Госдумы:

- Мне Фейсбук нужен ежедневно. Хотя они часто беспардонны в плане блокировки. Конечно, есть ВКонтакте и Одноклассники, но мне важнее осмысленный текст и возможность на него отреагировать. Я равнодушна к формату Твиттера, там нет интеллектуальных построений. А вообще в соцсетях я часто заказываю себе ужины на неделю.

Александр РУНОВ, вице-президент Московской школы гипноза:

- Лишь бы телефон работал и эсэмэски приходили. Вот нам дали конфетку, научили с ней обращаться, но не предупредили, что мозги начнут отсыхать. Мы с этими соцсетями забыли про библиотеки. А когда конфетку вдруг собрались отобрать, все запаниковали.

Александр ШАГАНОВ, поэт-песенник:

- Соцсети - благо. Они социализируют. Я одним кликом вхожу в сообщество людей, которые интересны мне и которым интересен я. И это огромная помощь тем, кто живет вдали от столиц.

Леонид КАЛАШНИКОВ, глава Комитета Госдумы по делам СНГ и евроинтеграции:

- Отключат соцсети - где вы будете информацию черпать, в телевидении и газетах? Я лично без них могу обходиться, но они создают напряженное информационное поле.

Роман ВИЛЬФАНД, научный руководитель Гидрометцентра:

- Нигде «аккаунт Вильфанда» не зарегистрирован, и потому я счастлив. Отказался от ватсапа. Мне достаточно телефона и электронной почты. Иногда приходится использовать скайп или зум для профессиональных совещаний. Как персонифицированный рабочий инструмент соцсети мне не нужны.

Сергей ГОЛОВ, президент Союза туристических агентств:

- Наверное, уже не обойдусь. У нас есть профессиональные аудитории с группами в 3 и 5 тысяч человек в Фейсбуке. Если тут возникнут проблемы, придется искать возможности, как перекоммуницироваться. В данной соцсети контингент наиболее профессиональный.

Леонид, читатель сайта KP.RU:

- Соцсети нужны потому, что каждый день я там получаю информацию для учебы в медклассе. Если их закроют, нужно будет каждый день звонить всем учителям?