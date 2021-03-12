Новые правила выплат: Кто получит пособия на детей от 3 до 7 лет

Пособия на детей от 3 до 7 лет появились год назад Фото: Алексей БУЛАТОВ

Малообеспеченные семьи с детьми от 3 до 7 лет могут получить повышенные пособия. Указ об этом подписал Владимир Путин, изменения вступают в силу с 1 апреля. Подробные правила будут прописаны в новом постановлении правительства. «Комсомолка» первой выяснила, кого коснутся изменения.

Напомним, пособия на детей от 3 до 7 лет появились год назад. Это была одна из инициатив главы государства, он озвучил ее в послании Федеральному собранию. Дополнительную помощь решили предоставить тем семьям, где средний доход на одного человека был ниже прожиточного минимума в регионе.

В прошлом году такие выплаты назначили на 4,7 млн детей. Средний размер пособия составил 5,5 тыс. рублей (это половина прожиточного минимума на ребенка). В прошлом году бюджеты всех уровней потратили на это 270 млрд рублей. В этом году суммы вырастут.

ПОЧЕМУ РЕШИЛИ ПОМЕНЯТЬ

До прошлого года пособия детям от 3 до 7 лет платили на уровне регионов, да и то не везде. При этом суммы были небольшими. Мало кто за ними обращался.

Когда пособие стало федеральным, а его сумма - вполне приличной, интереса к выплатам стало больше. Появились вопросы по справедливости механизмов, определяющих, кому такая помощь положена, а кому - нет. Весь прошлый год депутаты, чиновники и эксперты активно обсуждали эти нюансы. В правительстве планируют учесть спорные моменты при разработке новых правил.

- При разработке изменений мы исходили из того, что социальная помощь должна быть адресной и справедливой, - пояснил kp.ru источник в Минтруде.

Цифры. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ВОПРОС - РЕБРОМ

Когда подавать заявление?

Новые правила вступают в силу с 1 апреля, раньше этого срока никуда ходить не нужно - заявления от родителей будут принимать после этой даты. Для этого нужно будет заполнить бланк на портале госуслуг, в органах соцзащиты или в МФЦ. Никаких справок собирать не потребуется. Органы соцзащиты сами проверят нуждаемость, после чего назначат (или не назначат) выплату в новом размере. Кроме того, семья получит доплату за первые 3 месяца 2021 года.

Главные изменения

1. Размер пособия будет варьироваться

Теперь оно может составлять 50, 75 или 100% в месяц от прожиточного минимума на ребенка (подробнее см. графику). Цель изменений - сделать так, чтобы у большинства семей доходы были выше прожиточного минимума.

Наглядно. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

2. Список возможных получателей расширили

Это позволит увеличить число семей, которые имеют право на поддержку от государства. Перечислим дополнительные категории, которые теперь могут претендовать на пособие.

Семьи со студентами

В 2020 году при расчете нуждаемости совершеннолетние дети не учитывались. Но если ребенок учится очно, он продолжает находиться на содержании у родителей. Поэтому в новых правилах решили учитывать детей в возрасте до 23 лет (не состоящих в браке) в составе семьи, если они учатся очно.

Пример: в семье двое родителей и двое детей: одному пять лет, второму - 22 и он студент очной формы. Раньше при расчете нуждаемости общий доход семьи делился бы на три (два взрослых плюс младший ребенок). Теперь он будет делиться на четыре. Соответственно сумма дохода на каждого члена семьи будет меньше, и у них больше шансов рассчитывать на пособие.

Дети под опекой

В 2020 году семьи, взявшие ребенка под опеку, не могли обратиться за пособием на него, поскольку он находится на гособеспечении. Но то, в каких условиях живет ребенок, напрямую зависит от уровня доходов в семье опекунов. Поэтому с 2021 года можно получать пособие и на опекаемого ребенка от 3 до 7 лет.

Семьи с детьми-инвалидами

В 2020 году компенсационная выплата тем, кто ухаживает за детьми-инвалидами, учитывалась в составе доходов семьи. В итоге в некоторых семьях среднедушевой доход лишь незначительно превышал планку в прожиточный минимум. И такая семья не имела права на получение пособия на детей от 3 до 7 лет. Теперь компенсационная выплата в составе доходов семьи считаться не будет.

3. Не только доходы, но и имущество

Пособие предназначено для малообеспеченных семей, поэтому оценку нуждаемости решили сделать комплексной. Тем не менее критерии, как определять нуждающихся, довольно лояльные. К примеру, семья может получать пособие, если имеет в собственности одновременно квартиру, жилой дом, дачу, земельный участок, гараж, автомобиль, мотоцикл, трактор и лодку одновременно (подробнее см. графику). Но не может, если владеет новой мощной машиной (моложе 5 лет и мощнее 250 л. с. - такие характеристики, как правило, у дорогих внедорожников). Исключение - если в семье больше четверых детей, а машина - микроавтобус, ведь в обычное авто такой большой семье просто не поместиться.

- При установлении имущественных критериев мы планируем предусмотреть все возможные жизненные ситуации малообеспеченных семей, сохранив при этом изначальный замысел - помощь нуждающимся, - пояснил источник kp.ru в Минтруде.

Каким имуществом можно владеть и при этом претендовать на помощь от государства. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

4. Утром - налоги, вечером - пособие

Теперь оказывать финансовую помощь планируют только тем, кто работает, получает пенсию, стипендию или имеет другой легальный заработок. С 2021 года начинает действовать «правило нулевого дохода». Если родители не работают и не получают других доходов (например, от бизнеса), то пособие на ребенка им будут назначать лишь в том случае, если у родителей были объективные причины. Среди них: декрет и отпуск по уходу за ребенком, уход за инвалидом или человеком старше 80 лет, очное обучение в вузе, срочная служба в армии, длительное лечение, официальная безработица (но не более 6 месяцев). Правило не распространяется на единственных родителей, (когда второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении), а также если семья многодетная (тогда один из родителей может не работать).

- «Правило нулевого дохода» вместе с имущественными критериями обеспечивает комплексную оценку нуждаемости. Если у одного из родителей объективно нет возможности зарабатывать - семья получит помощь, но если гражданин не предпринимает усилий к трудоустройству или скрывает свои доходы, то в пособии откажут, - поясняет Наталья Карпович, глава Ассоциации многодетных матерей.

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