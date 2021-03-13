Елена Малышева: Врач - единственная профессия, которая делает тебя первым после Бога

С ее подачи на ТВ впервые заговорили вслух на «стыдные темы». Фото: Первый канал

Ведущей телепрограмм «Жить здорово!» и «Здоровье», профессору, доктору медицинских наук Елене Малышевой 13 марта исполняется 60 лет. Накануне мы задали ей несколько вопросов.

- Елена Васильевна, как праздновать будете?

- Мы решили большого праздника не проводить. Хотя в этот день и мой день рождения, и день рождения моего брата - мы с ним двойняшки. Если будем в Москве, то просто соберемся все вместе. У моей мамы трое детей, шестеро внуков и семь правнуков. У всех внуков теперь жены или мужья.

- Вы ведь не делали прививку от коронавируса? Почему?

- Я абсолютный сторонник прививок и вакцинации, но у меня есть антитела против коронавируса. Я думаю, что перенесла эту инфекцию как банальное ОРЗ. Что касается остальных прививок, то я вакцинируюсь каждый год от гриппа. А в течение последних двух лет мы с мужем полностью повторили весь детский календарь прививок: мы вакцинированы от дифтерии, столбняка, коклюша, кори, пневмококка, даже от герпеса.

- У вас уже трое внуков. Почему их отцы - ваши сыновья - решили строить карьеру в США?

- Мой старший сын учится в США, он получает специальное дополнительное врачебное образование - это кардиология и электрофизиология. Правда, всю весну их госпиталь был перепрофилирован под коронавирус, и он проработал в реанимации. Младший занимается интернет-бизнесом - в его компании работают ребята из России, Японии и других стран. Это другое поколение людей, которые не рассматривают землю, разделенной на страны. Они в прямом смысле люди мира. В молодежной среде это очень развито.

- Вы когда-нибудь ссорились с мужем по-настоящему за 34 года брака?

- В любой семье бывает всякое - жизнь длинная. Для меня муж (Игорь Малышев - доктор медицинских наук и профессор, специалист по молекулярной биологии. - Авт.) - мой самый близкий человек на свете. Близкие люди могут обижаться друг на друга, но они обязательно должны понять и простить. Про моего мужа можно сказать одним словом: мужчина. Немногословный, независтливый, профессионал в своем деле, фундаментально надежный человек. Я всегда говорю ему, что своей судьбой я обязана именно ему.

ДОСЛОВНО

«Курить пробовала один раз в жизни»

О вредных привычках

«Я пробовала курить один раз в жизни. Это было в Америке, когда я там училась. Мне было уже 32 года. Я затянулась сигаретой и... никакой радости от этого не почувствовала».

О вкусном

«Уверяю вас, все несоленое вкуснее и разнообразнее соленого. Попробуйте!»

О пошлости

«Ни я, ни мои коллеги по программе никогда не бываем пошлыми. Просто мы - врачи и все вещи называем своими именами. Для некоторых это в диковинку. Почему - не знаю. Ведь те органы, о которых мы говорим, у всех есть».

(Из интервью «КП» и «Телепрограмме» разных лет.)

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