ТАСС назвал победителей международного фотоконкурса News Photo Awards

«День Рождения». Брайс Лоренцо Куто /агентство EFE/npacontest.com

11 марта 2021 года в онлайн-формате прошел финал международного профессионального фотоконкурса News Photo Awards под названием "Преодоление COVID". Он был учрежден информационным агентством России ТАСС.

- Фотожурналисты наряду с врачами одними из первых оказались на передовой борьбы с пандемией. И именно их глазами люди по всему миру наблюдали за тем, как шла и продолжает идти эта борьба на улицах опустевших городов, в красных зонах больниц, в лабо-раториях, где производят вакцины, - заявил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Обладателем Гран-При конкурса стал фотожурналист испанского информационного агентства EFE Agency Брайс Лоренцо Куто (Brais Lorenzo Couto). Члены жюри отметили и его работу «День рождения». За нее Брайс Лоренцо получил премию в 10 тыс. долларов.

«Причастие» Илья Питалев / МИА «Россия сегодня», Sputnik /npacontest.com

На мероприятии также отметили работы фотожурналиста МИА «Россия Сегодня» (Sputnik) (Россия) Ильи Питалёва и репортера британского агентства новостей и медиаконтента South West News Service (SWNS) Адама Грэя (Adam Gray). Первый был отмечен в номинации «Лучшая фотография» за работу «Причастие». Второй - за серию снимков под названием «В эпицентре ковида». Оба получили по 3 тыс. долларов.

Специальный приз «Особое мнение», учрежденный Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, достался авторам фотоальбома «Лавров. Эмоции». Это:

- фрилансер из Ливана Диего Ибарра Санчез (Diego Ibarra Sánchez) за работу «Финикийский коллапс: COVID и кризис в Ливане»;

«Финикийский коллапс: COVID и кризис в Ливане» Диего Ибарра Санчез / фрилансер/ npacontest.com

- фрилансер из США Джош Эдельсон (Josh Edelson) за снимок «Оставайтесь в кругах»;

«Оставайтесь в кругах» Джош Эдельсон / фрилансер/ npacontest.com

- фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», Sputnik Илья Питалев и его работа из серии репортажных снимков «Противостояние»;

«Противостояние» Илья Питалев / МИА «Россия сегодня», Sputnik / npacontest.com

- Фотожурналист из китайского информационное агентство «Синьхуа» Тао Лянг и его работа «Поцелуй».