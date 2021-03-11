"Он очень обижен на меня": Кристина Асмус и Гарик Харламов почти год скрывали расставание

Кристина Асмус активно ведет блог Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Со дня развода Кристины Асмус и Гарика Харламова прошло несколько месяцев. Однако по сей день актеры не раскрывали истинную причину расставания. На днях актриса решила ответить на вопросы поклонников.

Кристина Асмус активно ведет блог. Она публикует фото и видео, а также общается с поклонниками, отвечая на их вопросы. Самым популярным оказался вопрос о том, в каких отношениях актриса с Гариком Харламовым после официального развода. "Все сложно... Он очень обижен на меня", - ответила Асмус.

А чуть позже в блоге и вовсе огорошила признанием: "Я ушла от него 1,5 года назад".

Получается, актеры почти год делали вид, что они семья. Ведь о разводе они каждый в своем блоге объявили 22 июня 2020 года.

Более того, Харламов и Асмус поддерживают после развода видимость дружбы - встречаются на семейных праздниках и часто проводят время втроем с дочкой для красивой фотографии. Какого рода претензии к экс-супруге остались у резидента Comedy Club, не известно.

Ранее Гарик признавался, что очень старался сохранить брак. В первую очередь он беспокоился о дочери Анастасии. Шоумен сам рос без отца в семье, поэтому хорошо знаком с тем, что переживают дети в случае развода родителей. Экс-супруги приняли решение пока что не говорить девочке о разводе, чтобы не травмировать ее психику.