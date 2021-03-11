Тяжелая жизнь миллионеров и реакция королевы: В интернете шутят про скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл

Это интервью уже назвали сокрушительным ударом по британской монархии Фото: REUTERS

Двухчасовой разговор принца Гарри и его американской супруги Меган Маркл наделало много шуму не только в Британии, но и во всем мире. А как иначе, если сбежавшая год назад из королевской семьи пара откровенно жаловалась на тяготы жизни при дворе. Это интервью уже назвали сокрушительным ударом по британской монархии.

Впрочем, далеко не все с сочувствием отнеслись к жалобам принца и его супруги. В интернете много шуток, фотожаб и мемов, посвященных этой истории. И многие из них довольно злые.

«Комсомолка» собрала самые смешные шутки.

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Многие шутки обыгрывают обвинения в расизме, который Меган выдвинула королевской семье. На этом фото: слева маленький Арчи, справа – как его видят во доврце

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Некоторые предполагают, что королева может прибегнуть к самому эффективному оружию Британии: - Обоих, Ваше Высочество? - Да, 007. И опру тоже

Чуть менее кровожадный вариант: - Только жену, 007. С рыжим я сама разберусь

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