Скандал разгорается: Елизавета II душит Меган Маркл на обложке Charlie Hebdo

Телеканал CBS, который транслировал интервью cegheujd, заплатил участникам под 9 млн долларов. Фото: REUTERS

Знаменитый французский сатирический журнал Charlie Hebdo не мог пройти мимо скандального интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл Опре Уинфри. Обвинения королевской семьи в расизме и жалобы на тяжелую атмосферу при дворе, с которой столкнулась американская актриса, обсуждают уже не один день.

«Почему Меган сбежала из Букингемского дворца?» - гласит заголовок журнала Charlie Hebdo.

- Потому что я не могла дышать, - отвечает Маркл, которую придавила к земле фигура королевы Елизавета II.

Фото: обложка журнала Charlie Hebdo

Это явный намек на одну из главных тем интервью. Напомним, Гарри и Меган обвинили дворец в том, что всех Виндзоров волновало, не будет ли Арчи, сын принца и американской актрисы, слишком уж смуглым. Ведь Меган – наполовину афроамериканка. Видимо, для чопорной британской королевской семьи темнокожий потомок был бы слишком.

А раз речь о расизме, без истории Джорджа Флойда никуда не деться. Напомним, это афроамериканец, погибший во время задержания полицейскими в Миннеаполисе 25 мая прошлого года. Этот случай спровоцировал массовые антирасистские выступления в США,, закончившиеся многотысячными митингами и погромами во многих городах Соединенных Штатов и других стран. Он стал настоящей иконой движения Black Lives Matter – Жизни темнокожих имеют значение.

Последними словам Флойда были – «Я не могу дышать». Так что на обложке Charlie Hebdo явная отсылка к истории Джорджа Флойда.

По слухам, телеканал CBS, который транслировал интервью, заплатил за него под 9 млн долларов. В эту сумму входит и стоимость съемок, и гонорар звездного интервьюера Опры Уинфри. И, возможно, деньги для Гарри и Меган. После того, как год назад они покинули Англию, отказавшись от статуса членов королевской семьи и содержания из бюджета, зарабатывать на жизнь приходится самим. Телепроекты, которые звездная пара готовит для Netflix, пока не запущены, подкаст оказался провальным. Так что скандальное интервью за пару миллионов долларов могло оказаться как нельзя кстати.

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