Канье Уэст сменил номер телефона и общается с Ким Кардашьян только через телохранителей

Канье и Ким больше не общаются. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ким Кардашьян в прошлом месяце подала на развод с Канье Уэстом. Теперь в звездном семействе кипят нешуточные страсти. 43-летний рэпер решил прекратить всяческое общение с бывшей женой. Канье сменил номера телефонов и сказал Ким, что она может связаться с ним только через его телохранителей.

Как сообщает издание Page Six, несмотря на полный разрыв с женой, Уэст по-прежнему проводит много времени с детьми. Их у пары четверо: 7-летняя Норт, 5-летний Сейнт, двухлетняя Чикаго и годовалый Псалм. Норт и Сейнта Ким родила сама, а Чикаго и Псалм появились на свет благодаря услугам суррогатных матерей. Рэпер приходит к ним, когда Кардашьян нет дома. Благодаря целому штату прислуги создать такой график общения не составило ни малейшего труда.

- Она выходит из дома, а он приходит и тусуется с детьми. У них есть целая армия нянек, поэтому переход на такой способ не составил труда, - рассказал источник издания.

Супруги подали на развод в феврале. Фото: Инстаграм.

Уэст старается стереть все напоминания о Ким. Ранее люди из окружения музыканта поведали американским таблоидам, что Канье пытался продать ее драгоценности. Музыкант обратился к двум ювелирам с просьбой оценить украшения Ким Кардашьян. Торговцы золотом и бриллиантами уверяют: Канье решил избавиться от всех подарков, которые он сделал бывшей жене. И вовсе не потому, что ему нужны деньги (Канье — миллиардер), а потому что ему больно видеть все, что связано с Ким. Правда, в итоге артист так и не решился расстаться с драгоценностями.

- Хотя он так и не продал ювелирные украшения, он говорил, что не хочет, чтобы они напоминали о прошлом, - сообщил источник The Sun. По его словам, Канье до последнего хотел наладить отношения с женой и не доводить дело до развода. Но Ким «решила окончательно порвать отношения».

О том, что Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом, стало известно 19 февраля. В этот день адвокат 40-летней модели Лора Вассер передала документы в суд. В заявлении Ким просит о совместной опеке над детьми, так что ребята смогут проводить половину времени с матерью, и половину – с отцом.

Ким и Канье поженились в мае 2014 года в Италии после того, как у них уже появилась старшая дочка Норт. Оба супруга владеют внушительным состоянием. Но поскольку перед свадьбой они заключили брачный контракт, каждый останется при своем имуществе и денежных активах. По версии Forbes, Канье Уэст - самый богатый музыкант планеты: на его счетах лежат 1,3 миллиарда долларов. Значительную часть состояния рэпер заработал благодаря своему модному бренду Yeezy и сотрудничеству с Adidas. Так, выпущенные накануне на рынок новые кроссовки-«хинкали» Yeezy (так их окрестили из-за сходства обуви с национальным грузинским блюдом) в интернет-магазинах раскупили за считанные минуты. И хотя официальная цена кроссовок – 200 долларов, на вторичном рынке их теперь продают по 900 долларов за пару.

У пары четверо детей: 7-летняя Норт, 5-летний Сейнт, двухлетняя Чикаго и годовалый Псалм. Фото: Инстаграм.

Ким также финансово успешна – ее состояние тоже приближается к миллиарду долларов (Forbes оценивает его в 900 миллионов). Она зарабатывает на продаже косметики, нижнего белья и рекламе в соцсетях.

Супруги уже почти год не живут вместе. Главная причина развода - психическое заболевание музыканта, страдающего от биполярного расстройства.