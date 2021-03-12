Собака помогла 80-летней итальянке перебороть коронавирус

Преданный пес оказался лучшей терапией от коронавируса для итальянки. Фото: facebook.com/EugenioGianiUfficiale

80-летняя пенсионерка из Италии с подтвержденным диагнозом COVID-19 находилась в тосканской больнице два месяца. Все это время ее состояние оставалось крайне тяжелым.

Женщина была госпитализирована с сильнейшим поражением легких, ее сразу подключили к аппарату ИВЛ. И даже когда пациентка пошла на поправку, то все равно была слабой, ни с кем не разговаривала и почти никого не узнавала.

- Несмотря на то, что женщину часто навещали родные, мы очень за нее беспокоились, - рассказывает персонал больницы. – Чтобы излечится от коронавируса, одних препаратов мало, надо проявлять силу, бороться, но у женщины, похоже, просто не было сил.

И тогда руководство клиники пошло на беспрецедентный шаг и разрешило родственникам привести в палату пенсионерки ее любимую собаку – белоснежного пуделя по кличке Виски. Родные рассказали врачам, что женщина вот уже шесть лет, с момента, когда пес появился в ее доме, не расстается с ним.

- Первые три дня, когда нашу мать увезли в больницу, собака ничего не ела, не пила и не спала, - рассказал один из сыновей женщины. – Мы не знали, что с ним делать, потому что нам казалось, что он вот-вот умрет.

Когда Виски привезли в больницу, то он стал скулить, не дойдя несколько метров до палаты, в которой находилась его хозяйка по имени Каролина. Как только двери открыли, он тут же запрыгнул на больничную койку и облизал ей лицо.

- Вы не поверите, но лицо Каролины за какие-то секунды изменилось, - вспоминают медсестры. - Ее взгляд стал осмысленным.

Увидев, какой положительный результат принесла эта встреча пациентке, главврач клиники разрешил оставить четвероного друга пациентки в палате.

За неделю Каролине стало настолько лучше, что ее выписали из больницы.