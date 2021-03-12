Британские студенты оплатили отпуск университетскому уборщику

Студенты собрали 1,5 тысячи фунтов уборщику на отпуск.

Герман Гордон родился на Ямайке, а в Великобританию попал в возрасте 12 лет и с тех пор трудится уборщиком в Бристольском университете.

Узнав, что Герман несколько лет не видел свою семью, оставшуюся на Ямайке, студенты решили ему помочь.

Всеобщую любовь Герман завоевал благодаря своему характеру – он всегда улыбается и настроен позитивно.

В благодарность за доброе отношение один из студентов оставил призыв в соцсетях, предложив всем скинуться и помочь уборщику попасть на родину.

Примерно месяц спустя Герману вручили конверт с благодарственным письмом и 1500 фунтов стерлингов на отпуск.

«Дорогой Герман, от имени студентов Бристоля мы хотели бы поблагодарить вас за все - за вашу позитивную энергию, которой вы делились с нами все эти годы. Вы скрасили большинство наших дней, и мы хотим, чтобы вы знали, как мы любим и ценим вас. Мы сделали все, что смогли, дабы вручить вам особенный подарок в знак нашей благодарности. Удачного лета!», – написали студенты.

Получив конверт, пожилой мужчина не смог сдержать слез.

В конверт студенты положили письмо с благодарностью за труд.

В сборе средств участвовали более 250 студентов, а денег полностью хватило на двухнедельный отпуск для Германа и его супруги.

Многочисленные комментаторы в соцсетях оценили поступок бристольцев:

– Спешите делать добро, оно возвращается!

– Нам нравится получать такие замечательные новости!

– Молодцы, ребята, это просто здорово!