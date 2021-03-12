Американка выяснила, куда исчезают носки из стиральной машинки

Сара Роуз обнаружила целый "склад забытых носков" в своей стиральной машине. Фото: twitter.com/1SarahRose

Жительница США опубликовала в соцсетях фотографию, проясняющую волновавший многих вопрос – почему из стиральной машинки достают меньше вещей, чем кладут в нее.

Давно подмечено, что носки и другие мелкие предметы гардероба иногда бесследно исчезают во время стирки. По этому поводу в Сети даже ходит шутка о том, что машинка берет дань за свою работу.

Однажды женщина отправилась в общественную прачечную, но стиральная машинка закапризничала, и муж американки решил посмотреть – в чем же дело. Когда он открутил нижнюю панель, из агрегата высыпалась целая гора мелких разноцветных вещей. Большую часть из них составили, конечно же, пресловутые носки. Однако помимо носков были обнаружены дамские трусики, бумажные доллары и даже кредитная карта.

Фото «склада» американка опубликовала в соцсети с подписью:

– Теперь я больше не чувствую себя сумасшедшей из-за случайных потерь носков.

Специалисты объяснили, что мелкие вещи действительно могут попадать между стиральным барабаном и стенками машинки во время отжима при нарушении уплотнителей, и посоветовали, как этого избежать:

- Загружать стиральную машинку не более, чем на две трети.

- Использовать специальные сетчатые мешочки для мелких вещей.

- Периодически вызывать мастера для осмотра и профессиональной очистки.