Военный собор живет по-православному

Главный храм Вооруженных сил РФ в парке "Патриот". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

История службы Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации пока не длинная. Ведь его первая страница в "личном деле" началась с освящения 14 июня 2020 года. Говорят, что первым тут крестили малыша прораба Евгения Григорькина, который фактически не видел отца, пока тот строил храм, следом родившегося седьмым сына в семье уполномоченного при Президенте России по правам ребенка Анны Юрьевны Кузнецовой. С тех пор свой след в храме оставили еще более 682 тысячи человек.

По благословению святейшего Патриарха Кирилла в честь новоосвящения 40 дней в храме служился сорокоуст. Это длительная божественная литургия была проведена "ради введения храма в духовный мир, ради даров Святого Духа, отныне всегда пребывающего там". Все эти дни в патриаршем соборе звучали духовные песнопения в исполнении Православного хора и ансамбля инженерных войск Вооруженных Сил РФ "За Веру и Отечество".

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хор и сегодня можно услышать в соборе по понедельникам во время проведения божественной литургии. Пением молитв сопровождаются и ежемесячные торжественные панихиды по усопшим воинам в дни воинской славы.

22 июня прошлого года в истории собора прошло первое венчание. Спустя 58 лет совместной жизни церемонию прошли 82-летний блокадник Анатолий Никифорович Ковалев и его супруга, 83-летняя ветеран труда Ирина Иннокентьевна.

Кстати, венчания тут проводятся в воскресенье, понедельник, среду и пятницу в дневное время, за исключением дней православных постов. Разумеется, уже после ЗАГСа, исповеди и причастия. В храме венчалось уже более 30 человек.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Также с ноября 2020 года Военнослужащие воинских частей Московского гарнизона поочередно принимают присягу на Соборной площади Главного храма. Каждый новый призыв тысячи юношей дают клятву защищать свое Отечество, а потом вместе произносят слова православной молитвы.

7 января 2021 года прошло первое в истории храма Рождественское богослужение, в котором принял участие министр обороны Сергей Шойгу. Собор находится под постоянным вниманием главы военного ведомства и его заместителей. А на Крещение в этом году были организованы традиционные «окунания» прямо при храме.

23 февраля многие военные начальники и военнослужащие с семьями приехали к собору, чтобы помолиться за погибших воинов, за тех, кто несет службу в частях, на базах и кораблях вдали от своего дома. Во время этой службы именитые советские хоккеисты передали в дар главному храму Вооруженных сил России икону Святого Великомученика Георгия Победоносца.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Особое торжество для храма - дарение иконы. Икона Георгия Победоносца была подарена хоккеистами, в числе которых Вячеслав Фетисов. Ранее в храм были доставлены только мощи Луки Крымского, потом дары не принимали из-за пандемии, но уже сейчас ведутся переговоры по вывозам иных святынь для Главного храма. Учреждения Минобороны, виды и рода войск начинают празднование своих профессиональных праздников с торжественных молебнов в Главном храме. Много из них сейчас взаимодействуют с иконописными мастерскими для написания икон с их небесными покровителями для размещения в Главном храме, - поделился делами насущными ключарь храма протоиерей Александр Солдатенков.

Примечательно, что представители духовенства в храме имеют к армии самое непосредственное отношение.

- С такими хоть сейчас можно в разведку идти, - говорят про них военнослужащие.

Отец Александр Солдатенков - бывший десантник, сержант запаса 45-го разведполка, окормлявший воинские части в Чеченской республики и Югославии. Епископ Клинский, отец Стефан (в миру Сергей Привалов) родился в семье военнослужащего, и окончил Житомирское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО, а затем факультет православной культуры Военной академии РВСН им. Петра Великого. А иерей отец Андрей (Дьяченко) окончил Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск, Военную академию Генштаба, служил в Военно-космических силах, а потом поступил в Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.

Они также преподают в Военном духовно-просветительском центре, что при храме, где в течение двух месяцев проходят переподготовку 20 военные священнослужителей.

- Этот год особенный. Впереди храм ждут большие церковные праздники. Скоро первое празднование престольного праздника - Воскресения Христова. На такие события (в том числе двунадесятые праздники) службы проводит приглашенный правящий архиерей. В мае этого года запланировано первое освящение боевого знамени, которое было торжественно вручено еще в ноябре Службе защиты государственной тайны Минобороны России. Это старинный церковный чин освящения, история которого возобновится в Главном храме, - сообщили в Минобороны России.

Во время церковных праздников в верхнем храме выставляются иконы святых-покровителей видов и родов Вооруженных Сил России, а также Главная икона ВС РФ – образ "Спаса Нерукотворного". Каждый желающий после завершения литургии может приложиться к святыням.

Военнослужащих срочной службы крестят бесплатно, но только по собственному желанию и соответствующему рапорту командиру. Пока в соборе крестились 282 военнослужащих.

Кстати, крещение младенцев, как правило, проходит в нижнем храме собора, что посвящен святому равноапостольному Великому князю Владимиру, крестителю Руси. Своды его залов уникальны: все они украшены мозаиками из оникса и нефрита. Но несмотря на камень, нижний храм самый теплый. В отдельном пределе стоит купель, где и проходит таинство.

Запись на крещение для граждан проводят после огласительной беседы. Также в личной беседе со священнослужителем можно согласовать отпевание усопших близких перед их погребением или отдельное поминовение тех, кто отдал свою жизнь в боевых точках и нынешних вооруженных конфликтах.

На сайте Главного рама Вооруженных сил Российской Федерации hram-mil.ru можно ознакомится с расписанием богослужений: литургий, молебнов, заупокойных литий, церковных праздников, вечерен и всенощных бдений.

ЭТО ВАЖНО

Старинные храмы возводили купцы, военные, чиновники, иногда на первую церковь собирали средства и простые люди. Собирали в надежде на искупление грехов, в благодарность за рождение детей, в память больших побед. Так в честь побед российской армии над врагом в нашей стране и появились Храмы Василия Блаженного, Христа Спасителя, Военно-морской собор в Кронштадте, Всех Святых на Куличках и многие другие.

Но в память о самой кровопролитной войне - Великой Отечественной, на храм удалось собрать пожертвования лишь к 75-летию Победы. О том, что храм народный - говорят цифры: пожертвовали свои средства почти 95 тысяч человек, а в проекте строительства приняли участие - более 51 тысячи граждан. И они сделали все, чтобы собор открыл свои врата к годовщине начала той страшной войны.