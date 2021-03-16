Почему нельзя терпеть тревогу

Постоянное чувство тревоги чревато серьезными последствиями для здоровья. Фото: Shutterstock

- Татьяна Владимировна, стало ли к вам обращаться больше пациентов по поводу различного вида тревог за последний год?

- Последний год помощь психотерапевтов очень востребована. Такого вообще не бывало: мы переживали кризисы, но жизнь никогда не становилась на паузу, как при пандемии. Неопределенность ситуации - универсальный стрессор, и для мужчин больше, чем для женщин: мужчина прекрасно действует, когда у него в голове есть план подвига; но женщина, в силу своих особенностей, в формате «пойди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что» функционирует эффективнее.

- С чем чаще всего обращаются, что тревожит и пугает россиян? И на какие симптомы чаще жалуются: беспокойство, панические атаки, нарушения сна?

- Пандемия изменила поводы и причины обращений к психотерапевту: самоизоляция для многих стала кошмаром одиночества или оказалась неприятным знакомством с самим собой; произошел пересмотр собственных отношений с другими людьми, многие пары, семьи держали экзамен на прочность. Главным запросом в начале пандемии была борьба с тревогой, страхом заразиться, в апогее доходящим до паники.

Уязвимы для паники все, особенно внушаемые, тревожные или пожилые люди. И с этими проявлениями как раз не трудно было справиться: обучить - как позевать в режиме брюшного дыхания, дыхательной гимнастике или Майндфулнесс. Ликвидировать тревогу, панику надо было обязательно: при хронизации растет уровень кортизола, одного из главных гормонов тревоги. Вследствие этого подавляются иммунные механизмы защиты от внешних инфекционных факторов (вирусов) и от внутренних (опухолевых мутаций).

Кроме того, у тревожного пациента заболевания часто протекают нестандартно и тяжело. Главное средство от паники - достоверная информация, но многие люди в попытке контролировать ситуацию (предупрежден - значит вооружен) постоянно следят за лентой новой информации, появилась новая зависимость от просмотра новостей на гаджетах - фаббинг.

Если в первую волну пандемии главными жалобами на приеме были тревога, панические атаки, то позже (особенно у сдержанных людей) к этому добавились психосоматические заболевания. Тревога - частый провокатор инфаркта миокарда, инсульта, артериальной гипертензии. Если добавить к этому вклад инфекции COVID-19 в механизмы нарушения свертываемости крови, ситуация становится весьма серьезной.

- Как понять, когда тебе уже пора обращаться к психологу за помощью? Есть ли какие-то проверенные, не вредные для здоровья препараты, помогающие снизить тревожность, наладить сон?

- Тревогу нельзя терпеть: это слишком дорого для организма. Человек в тревоге делает ошибки, хуже соображает, мысли разбегаются, это особенно важно тем, у кого главный рабочий инструмент - голова.

Сдержанному человеку надо обратить внимание на телесные знаки тревоги: внутреннюю дрожь, беспокойство, неусидчивость, повышение аппетита («заедаемая тревога»), несобранность, мышечные зажимы, раздражительность, катастрофическое мышление - постоянное ожидание плохого, бессонницу или проверить себя по Госпитальной шкале тревоги и депрессии, которая есть в интернете. И если баллы будут выше нормы, тревогу надо снижать, хотя бы проверенными безрецептурными противотревожными средствами, например, Тенотеном. Он начинает работать с первой таблетки, но, конечно, лучше будет курсовой прием.

Объявление диагноза COVID-19 - сильный стресс, даже при благоприятном течении страшно почти всем, и этот момент можно и нужно подстраховать противотревожной терапией хотя бы на 1 - 3 дня. Бессонница - частый симптом при инфекции COVID-19 и у тех, кому мешает спать тревога.

Тревога истощает силы человека, и, если ее терпеть, за нею последуют астения, а потом и депрессия истощения. Если это накладывается на постковидный синдром, ситуация требует уже серьезного психофармакологического лечения. Поэтому тревогу надежнее снижать сразу, и у психотерапевта есть эффективные способы с ней разобраться.