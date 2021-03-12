Тюменская область подготовилась к паводку и пожароопасному сезону. Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

О подготовке к сезону природных пожаров и весеннему паводку в Тюменской области доложил глава региона Александр Моор на онлайн-совещании, которое провел полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев.

По словам Александра Моора, подготовка к пожароопасному сезону идет по плану. Разработаны и утверждены маршруты наземного и авиационного патрулирования. Кроме того, готовится к работе система видеомониторинга лесных пожаров.

На 2021 год в регионе запланировано приобретение 25 единиц пожарной техники и 148 единиц противопожарного оборудования. В начале апреля в Тюменской области пройдут учения по тактике тушения лесных пожаров. Для профилактики пожаров на границах лесов будет создано более 2,5 тыс. км минерализованных полос.

Что касается подготовки к весеннему половодью, в регионе насчитывается 14 населенных пунктов, с которыми, независимо от интенсивности паводка, прерывается транспортное сообщение через низководные мосты, отметил Александр Моор. Там создаются запасы продовольствия и медикаментов. В период паводка в этих населенных пунктах организуют лодочные переправы, а автотранспорт будет передвигаться по объездным дорогам.

«Самое большое внимание мы всегда уделяем реке Ишим. План по строительству и реконструкции дамб в этом районе по большей части выполнен. Если уровень паводка будет таким же, как в 2020 году, то затоплений и подтоплений не произойдет. При этом для нас очень важно эффективное взаимодействие с Республикой Казахстан и своевременное информирование об объемах спуска воды из расположенных там водохранилищ. Мы готовы действовать с учетом опыта, полученного в предыдущие годы», — доложил губернатор.

Владимир Якушев поручил региональным органам власти и федеральным структурам во время паводка своевременно выявлять и ликвидировать заторы на реках. Говоря о профилактике природных пожаров, полпред президента в УФО обратил особое внимание на необходимость строгого запрета проведения сельхозпалов, создающих угрозу возгораний в лесах и населенных пунктах.

«Критических прогнозов от синоптиков не прозвучало. Тем не менее в предположениях всегда можно ошибиться. Поэтому необходимо тщательно следить за ситуацией и при необходимости вносить коррективы в работу, в том числе в подготовку сил и средств для борьбы с паводком и природными пожарами. Поручаю главам регионов держать эти вопросы под личным контролем», — отметил Владимир Якушев, подводя итоги совещания.