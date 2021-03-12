В Киеве «родили» трех китов для возвращения Крыма в состав Незалежной. Или котов

Во время митинга в поддержку националиста Сергея Стерненко в Киеве. Фото: REUTERS

Пан Зеленский и его команда никак не хотят успокоиться и заняться чем-то, что могло бы улучшить экономическое положение Украины и положительно сказаться на уровне жизни местного населения. Оно и понятно, принимать абстрактные решения, за которые трудно притянуть к ответу при ответе на вопрос, а что удалось сделать, гораздо приятнее и ненаказуемо. Одно дело – сотрясать воздух наборами букв и бессмысленных слов, отражая «страну-агрессора», которая никак не хочет являться на войну, и совсем другое – отремонтировать участок железной дороги, по которой поезда ползут со скоростью 20 км/час, а то и просто положить асфальт на автотрассу. Во втором случае люди могут конкретно спросить, где и что именно сделано. А в первом – работа кипит идет, но, сами понимаете, «агрессор» мешает, вставляет «палки в колеса».

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) утвердил давеча «Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма», уже названную в украинском МИДе «историческим документом». Глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба, почти догнал первого министра из «Обыкновенного чуда», заявившего: «Вы, Ваше величество, вы, вы вовсе не величайший из королей, а просто выдающийся, да и только». Кулеба пояснил, что Украина «не только призывает мир помочь вернуть Крым», но и «сама серьезно и системно этим занимается по инициативе президента Владимира Зеленского». А теперь у нее появились три кита, чтобы достичь намеченных целей.

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Или три кота, я не очень понял. Поскольку на мове кот – это кит, а как будет кит – совсем непонятно, то три кита, по-незалежненски, оставляет, согласитесь простор для трактовок.

В общем, вернемся к Кулебе. Один кит (кот) – это та самая стратегия, напомню, «исторический документ, который должен был быть еще в 2014 году». Другой китокот, как считает Кулеба, «консолидация – работаем над объединением усилий всех партнеров на базе Крымской платформы». И третий – куда же без него, - «синергия – восстановление международного права и как следствие – полного украинского суверенитета над АР Крым и города Севастополь». Полное ощущение атмосферы фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Помните? «Я когда с Вами говорю, полное ощущение, что вы бредите». Любят в Киеве пощеголять терминами, смысл которых зачастую объяснить просто не в состоянии.

«Крымская платформа» - очередная идея-фикс Киева, рожденная сильно расширенным сознанием членов команды Зеленского. Первое мероприятие на базе платформы запланировано на 23 августа, и Киев ждет на встречу по этой проблеме представителей ряда государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канады и США. Но пока интерес к инициативе проявила только Эстония, и то в лице главы комитета местного парламента по международным делам известного эстонца Марко Михкельсона. Сильный союзник, ничего не скажешь. Впрочем, сомнений, что остальные подтянутся, нет. Вот только никакими практическими результатами дискуссии делегаций этих стран не ознаменуются. Зато дадут Киеву в очередной раз использовать давным-давно битый и потасканный еще при Порошенко козырь «Весьмирснами».

Конечно, раздвоение украинского сознания удивительно. С одной стороны, в Киеве не перестают утверждать, что Донбасс и Крым, дотационные регионы, на которые Украина только тратилась. С другой – непременно хотят их вернуть любыми способами. Наверное, вспомним известный анекдот, «пид пимидоры» землицы не хватает. Между тем, если раньше на Украине тешили себя одной сказочной мечтой, что Крым и Донбасс сами захотят вернуться, когда увидят, как расцвела Незалежная после «революции гидности», сейчас основной упор сделан уже на «заграница нам поможет». Оно и понятно: трудно втюхивать населению Крыма про «райские кущи, молочные реки и кисельные берега», если на обезвоженном стараниями укропатриотов полуострове плата за воду в полтора раза ниже, чем на «вильной Украине». Менее 50 рублей за кубометр воды в Крыму против 77 рублей с копейками на Незалежной. Не говоря уже о других тарифах и ценах в магазинах.

Боец на позициях ВСУ под Авдеевкой, Донецкая область. Фото: REUTERS

Впрочем, надеждам на «консолидацию и синергию» в результате поддержки «международного сообщества» тоже явно не суждено сбыться. Денег Незалежной просто уже не дают. Миссия МВФ уехала из Киева, не одобрив следующий транш кредита. В этот и следующий год Украине придется туго-туго затянуть ремешок на штанах, чтобы расплатиться по части старых долгов и процентам по кредитам. Украинские ценные бумаги никто не покупает, потому что не верят в будущее такого государства и его платежеспособность. А если что и перепадает Киеву от заокеанских друзей-хозяев, то только и исключительно целевым образом на вооружения, то есть на грядущую войну с Донбассом, а как предел мечтаний – и с Россией.

Так что трех китокотов для Украины явно будет мало, чтобы достичь каких-то целей. Если вспомнить, что три кита, держащие на себе мир, опирались на черепаху, то СНБО и пану Зеленскому пора искать такую черепаху. Как, кстати, будет на мове черепаха? Что, так же, как и на русском – черепаха? Есть шанс. По крайней мере, разночтений в толковании не будет. Пилите, ребята, все равно вам больше ничего не светит.

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