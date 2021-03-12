"Это судьба": уличенная в романе с режиссером Агата Муцениеце обратилась к его жене

Актриса, Агата Муцениеце Фото: Борис КУДРЯВОВ

Последние два дня для разведенной актрисы Агаты Муцениеце и тем более для семьи Клима Шипенко оказались непростыми. Сначала по Сети прошел слух о романе пары, а вскоре появились и компрометирующие кадры. На видео, снятом в театре очевидцами, красавица Агата флиртует с мужчиной, похожим на популярного режиссера. Тот кладет руку в задний карман ее джинсов, щипая за пятую точку, и обнимает за талию. Пикантности ситуации добавил и тот факт, что недавно разведенная Муцениеце клялась не заводить отношений с женатыми, а Клим уже 10 лет состоит в браке с актрисой Соней Карпуниной, воспитывает двоих детей...

Сам режиссер в беседе с "КП" открестился от адюльтера, заявив, что на кадрах не он. А теперь эту версию озвучила и сама "любовница". Устав от обвинений, Агата записала обращение в соцсетях.

- Я не знаю, кто начал распространять слухи о том, что у меня якобы роман с Климом Шипенко. Я сначала шутила на эту тему, но эта клевета и глупость обретает какие-то странные масштабы, и даже мои друзья начинают в это верить, - пожаловалась актриса. - Хочу сообщить, что на всех фото и видео не Клим Шипенко. Я дружу с их семьей, я очень люблю и Соню, и Клима. Обожаю его творчество и надеюсь, что нас когда-то будут связывать профессиональные отношения. Я с радостью снимусь у него в кино, потому что он великолепный режиссер (Шипенко снял нашумевший "Текст", суперкассовый "Холоп", а сейчас объявил кастинг на съемки фильма в космосе. - Ред.). А я, как придерживалась своих принципов, так и буду их придерживаться. Я никогда не буду заводить отношений с женатыми мужчинами. Я уважаю жен, потому что сама была женой. Поэтому, ребят, успокойтесь. А Климу и Соне передаю большой привет, надеюсь, когда-нибудь мы встретимся на одной площадке.

Кроме того, актриса заявила, что вся эта некрасивая история открыла ей глаза на людей, желающих бросить в нее камень. Мол, раньше приятели претворялись и рассыпались в комплиментах, а теперь показали свое истинное лицо.

- Конечно, Клим очень симпатичный и классный мужик. И я Соне даже в какой-то степени по доброму завидую, крутой у нее муж, - призналась Муцениеце. - А вообще я поняла, что это судьба. Я ведь мечтаю полететь на МКС, мечтаю сняться в фильме про космос. Заявку на фильм Клима у меня не получилось подать, потому что я гражданка Латвии, а это конкурс всероссийский. И вот случается вся эта история... Клим, если ты меня видишь и слышишь, зови меня в свой новый фильм!

Напомним, Агата Муцениеце стала свободной несколько месяцев назад: прошлым летом суд расторг ее брак с актером Павлом Прилучным. Этот развод прошел без скандалов: вопрос алиментов и раздела имущества паре удалось решить миром. Сам Прилучный давно счастлив в отношениях с "папиной дочкой" Мирославой Карпович, а вот Агата до последнего времени считалась одиночкой.