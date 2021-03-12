Видео задержания 72 человек за переделку макетов оружия в боевое публикует ФСБ

ФСБ и МВД пресекли деятельность жителей страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Фото: Кадр видео

Сотрудники ФСБ России во взаимодействии с МВД, Следственным комитетом и Росгвардией пресекли деятельность 72 жителей 28 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

- В Москве и Санкт-Петербурге, республиках Башкортостан, Дагестан, Карелия, Крым, Мордовия, Северная Осетия-Алания и Хакасия, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Амурской, Архангельской, Астраханской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Ленинградской, Липецкой, Ростовской, Иркутской, Курской, Тверской, Смоленской и Еврейской автономной областях по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, - перечислили в ФСБ России.

В результате обысков из незаконного оборота изъята 251 единица огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: авиационный пулемет «ШКАС», 3 пулемета («MG-34», «РПК»), 26 автоматов («АК-103», «АКМ», «АК-74», АКС-74У»), 24 пистолета-пулемета («ППС», «ППШ», «Кедр», «Бизон», «МР-40», «VZ-26», «RAK-26», «Suomi»), а еще 130 пистолетов и револьверов, 80 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), 21 артиллерийский боеприпас, 9 ручных гранат («Ф-1», «РГД-5», «РГ-33», «РГО»), более 25000 патронов различного калибра, 46 приспособлений для бесшумной стрельбы.

По итогам специальных мероприятий прекращена деятельность 37 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов".

- Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается, - отметили в ФСБ России.