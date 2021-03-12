Дмитрий Песков: Готовим сценарий, при котором Владимир Путин лично выступит перед парламентариями с посланием

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Дмитрий Сергеевич! Вчера прошла информация со ссылкой на вас, что Послание президента в этом году будет в «очном» (почему-то в кавычках это слово) формате. Значит ли это, что и для журналистов тоже будет (организовано его освещение) в «очном» формате. И как вообще весь этот механизм будет выглядеть? К чему нам готовиться?

- Пока не могу, к сожалению, рассказать вам, как этот механизм будет выглядеть, и не могу рассказать вам, к чему готовиться.

Потому что точной даты еще не определено и все будет зависеть от эпидемиологического режима, который будет реализовываться на тот момент.

Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием к Федеральному Собранию РФ, январь 2020 г. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А «очно» для президента - это как? Президент, депутаты?..

- Мы готовим сценарий, при котором президент будет выступать перед участниками мероприятия. Выступать лично.

- Это будет Георгиевский зал Кремля, как обычно?

- Нет, не обязательно.

- Спасибо. Напомним, в последний раз президент выступал перед Федеральным Собранием 15 января 2020 года.

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