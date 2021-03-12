"Надувательство публики": музыкальный критик раскрыл, кто стоит за успехом Аллы Пугачевой

Критик попытался раскрыть секрет популярности Аллы Пугачевой. Фото: Евгения ГУСЕВА

За пять десятилетий на сцене Алла Пугачева завоевала такую популярность, что интерес к ней не спадает до сих пор, когда артистка уже давно не выступает. Каждое появление на публике - сенсация, каждый пост в Инстаграме - целое событие, которое наперебой цитирует пресса. Для поколения зумеров, в котором звезды зажигаются и гаснут каждый день, феномен Пугачевой объяснить сложно. Тем не менее, в YouTube-шоу "Ходят слухи" музыкальный критик Сергей Соседов попытался это сделать. Эксперт рассказал свою версию, за что Примадонну вознесли на Олимп, и почему в новом поколении уже не будет такого артиста.

- Я и сам себе задаю этот вопрос, - признался Соседов. - А ведь и правда, ничего особенного в ней нет - она была такой же артисткой, как и все остальные. Как София Ротару, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова. Ни на сколько она не была их выше. Но вокруг Аллы создали мифологию: то, что мы сейчас называем пиаром, благодаря Александру Стефановичу (режиссер и второй муж певицы. - Ред.) было впервые опробовано на ней. Он и придумал это надувательство публики. Зрителю внушалось, что Пугачева не такая как все.

Музыкальный эксперт со свойственной ему эксцентричностью даже изобразил, как Стефанович учил молоденькую Аллу впечатлять поклонников.

- Он говорил: ты должна работать на контрастах, - продолжил критик. - Сейчас ты умираешь в сонете Шекспира - "Не теперь, не теперь, не теперь...", публика рыдает. А ты тут же встаешь - и заводишь песенку первоклассника "Нагружать все больше нас стали почему-то...". Публика в шоке. Они еще не отошли от твоих слез, в голове все помутилось. И ты должна их все время бросать из огня да в полымя. И про тебя должны говорить разное. То в одной передаче ты появляешься вульгарная, размалеванная и грубо себя ведешь, чтобы все говорили: "Вы видели, как Пугачева себя ведет? Ужасная какая, пошлая!". Но через две недели "Голубой огонек". Ты выходишь с атмосферной песней "Эти летние дожди". Идеальная прическа, тончайший грим, сидишь за роялем. И публика: "Это Пугачева? Да вы что! Она ли это была две недели назад? А сейчас, смотрите, какая чистота!". И она на этом все время балансировала.

Между тем, Сергей Соседов уверен, что если бы не грамотно созданный образ, то женщина, которая поет, довольствовалась бы вторыми ролями.

- Ее песни - это, конечно, хорошее исполнение, но не ах. Пугачева даже Соню Ротару не догоняла по хитам - у той было больше, - уверен эксперт. - От Пугачевой люди ждали песен по восемь месяцев, как манны небесной. Это что за работа артистки, вы мне скажите? Она дозировала свои выходы, появлялась редко, чтобы ее ждали. Но другие артистки просто вели себя иначе. Ротару бы в голову не пришло явиться размалеванной и показывать неприличные жесты. Или Валя Толкунова, или Людмила Зыкина - разве они могли позволить себе такой финт ушами? А Пугачева провоцировала, чтобы о ней все время судачили и спорили. Но то время ушло, и сейчас такое уже не сработает.

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