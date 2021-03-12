"Ножки-палочки": изможденный вид певца Шуры перепугал публику

На последних фото и видео, которые Шура разместил в блоге, он выглядит так, будто находится на грани истощения. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Певец Александр Медведев, известный как Шура, продолжает стремительно терять вес. Дошло до того, что звезда 90-х стал выглядеть болезненно-изможденным, что не может не беспокоить его самых преданных фанатом.

Поклонники певца Шуры бьют во все колокола - внешний вид кумира вызывает серьезные опасения. Публика боится за жизнь звезды 90-х, отмечая, что исполнитель хитов "Отшумели летние дожди" и "Твори добро" потерял контроль над своим похудением.

На последних фото и видео, которые артист разместил в блоге, он выглядит так, будто находится на грани истощения, - впалые щек, тонкие ноги и заостренный подбородок. Поклонники пришли в ужас, они подозревают, что причиной перемен во внешнем виде звезды может быть серьезная болезнь. Народ умоляет Шуру обратиться к врачу. Фанаты уверены, что певец себя не щадит и не ровен час доведет организм до полного истощения.

"Остались одни глаза и нос", "Ножки-палочки", "Щеки ввалились", "Саша, не худейте больше", "Как вы сильно отощали", "Жаль вас невозможно", "Стал болезненно худым", "Вам надо срочно в больницу", "Нездоровая худоба", "Желаю ему здоровья, пусть не болеет, хороший парень - хороший певец", "Шура, лечись, если, конечно же, что-то с здоровьем", "Как больного его жалко", "Превратился в скелет!", "Надеюсь с Вашим здоровьем все нормально?", "Надо остановиться!", - пишут фолловеры.

Фанаты уверены, что певец себя не щадит себя и излишне рьяно взялся за похудение. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Худеть звезда эстрады начал больше года назад после операции. В больнице вокалист оказался из-за грыжи желудка, которая могла переродиться в опухоль. Врачи вовремя провели хирургическое вмешательство. Шура хвастался, что сбросил 35 килограммов и стал поразительно стройным.

Ранее артист лечился от онкологии. Страшный диагноз Медведеву поставили в начале 2000-х - у него обнаружили рак яичек. Метастазами был поражен и головной мозг знаменитости. Чтобы победить тяжелый недуг, ему пришлось перенести 18 курсов химиотерапии. Артисту провели операцию, удалив одно из яичек. Ко всему прочему, у него то и дело возникают проблемы с зубами. У артиста стоят вставные импланты, которые постоянно выпадают из-за дефекта в челюсти.