Черчесов снова сделает Дзюбу капитаном сборной России. И это правильно

Артем Дзюба празднует забитый гол в составе сборной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник главный тренер сборной России Станислав Черчесов назовет имена футболистов, которые будут готовиться к трем матчам отбора к ЧМ-2022 – с Мальтой (24 марта), Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта). Но уже заранее объявлено, что капитаном снова станет Артем Дзюба. И это заявление вызвало волну новой критики сборной России и ее тренерского штаба. Но прежде всего это решение значит, что осенью форварда никто не выставлял за дверь национальной команды за скандальное интимное видео. Дзюбу тогда не вызвали в сборную не в качестве наказания за «аморальное поведение», а действительно дали паузу привести свои личные дела в порядок.

Сборная закончила тот год, захлебываясь в критике. Шесть матчей без побед и ужасающее поражение от Сербии – 0:5. Что бы не делал тренерский штаб национальной команды, все вызывает неприятие. Поставили молодых на матч с Молдавией – «подставил неопытных игроков». Сказал Черчесов пару резких слов о Миранчуке и Чалове – «сваливает вину на игроков». Не вызвали Дзюбу после появления в сети того самого видео – «предали капитана». Вернули Дзюбу и пообещали ему повязку – снова не то, снова голоса против.

Станислав Черчесов и Артем Дзюба. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Но есть ли другое решение? Есть ли другие безоговорочные кандидаты? Да, Дзюба сейчас не в лучшей форме, это факт. Но это не значит, что его надо оскорблять недоверием, тем более когда впереди Евро-2021. Форвард «Зенита» на сегодняшний момент все равно остается лучшим нападающим в России. Даже несмотря на то, что он не похож на себя самого образца 2018 года, он в числе первых бомбардиров Премьер-лиги этого сезона. Не вызывать его в сборную перед серией из сразу трех матчей, когда каждый игрок на счету, было бы глупейшим убийством шансов команды.

И что не менее важно, Артем - лидер в самой сборной. Сложно себе представить разжалованного из капитанов Дзюбу в раздевалке. Зачем такой негатив, зачем разделять команду на кланы, когда впереди такой важный год, в который разыгрывается путевка на ЧМ-2022 и проходит Евро-2020(1). Так что Дзюба должен быть в составе, должен быть с капитанской повязкой, пока своей игрой доказывает полезность сборной.

Но в то же время есть и польза от того, что Дзюба вновь окунают головой в критику. Есть разные виды мотивации, но в российском футболе негативная работает лучше, чем какая любая другая. Есть ощущение, что история с тем самым видео надломила игрока, на поле он уже выходит не с таким огнем, как раньше. Может это возраст, может усталость, может конфликты в клубе, но Дзюба в «Зените» не тот, что прежде. Возможно, капитанская повязка в сборной вернет его игре искру.