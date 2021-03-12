Список расширили: за какие машины придется платить «налог на роскошь» в 2021 году

Фото ИТАР-ТАСС/ Георгий Шпикалов

Минпромторг опубликовал список автомобилей, чьи владельцы в нынешнем году обязаны платить «налог на роскошь». Полный перечень можно посмотреть здесь, в нем почти 1400 моделей. Как сообщает налоговая, в 2021 году в список добавили пять автомобилей: Skoda Kodiaq SportLine, Toyota Fortuner 2.8 Elegance, Citroen SpaceTourer Business Lounge XL, Peugeot Traveller Business VIP Long.

«Налог на роскошь» - это повышающий коэффициент к транспортному налогу, который платят владельцы дорогих авто. Этот коэффициент составляет от 1,1 до 3 и зависит от средней цены машины и ее возраста:

- 1,1 - при средней стоимости автомобилей от 3 до 5 млн рублей, если с года выпуска прошло не более трех лет;

- 2 – для машин не старше пяти лет при средней стоимости от 5 до 10 млн рублей;

- 3 - при средней стоимости от 10 до 15 млн рублей и менее 10 лет с года выпуска, а также для автомобилей средней стоимостью от 15 млн рублей не старше 20 лет.

При этом неважно, по какой цене вы на самом деле купили машину. Даже если лучший друг уступил вам новый «Бугатти Вейрон» за десять тысяч и шоколадку, в перечне Минпромторга он числится в списке моделей «средней стоимостью от 15 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет». Соответственно, транспортный налог вам нужно умножить на три.

Напомним, ставку транспортного налога каждый регион устанавливает сам. Правительство обозначает лишь базовые цифры, а каждый субъект федерации имеет право их увеличивать или уменьшать, но не больше чем в 10 раз. Причем для маломощных машин (до 150 «лошадей») местные власти имеют право вообще отменить налог, что и делают в некоторых регионах. А вот коэффициент для «налога на роскошь» — единый для всей страны.

Платить транспортный налог россияне обязаны раз в год, до 1 декабря. Если не заплатить в срок, начисляются пени в размере 1/300 от ставки рефинансирования Центробанка. Эта ставка сейчас равна 4,25%, поэтому за каждый день просрочки должнику добавят 0,014% от суммы налога.

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