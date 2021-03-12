«Ямочки на щечках и пухлые губы»: Аллу Пугачеву и Машу Распутину заподозрили в свежей пластике

В шоу Максима Галкина поздравить маэстро пришли и его музы - Алла Пугачева, Маша Распутина, Марина Хлебникова. Фото: Instagram.com

Александр Зацепин недавно отметил 95-летие в съёмочной студии Первого канала. В шоу Максима Галкина поздравить маэстро пришли и его музы - Алла Пугачева, Маша Распутина, Марина Хлебникова.

Фото со съёмок взорвало соцсети. Блогеры, рассмотрев снимок, заподозрили поп-див в свежей пластике. Их догадки подтвердил и пластический хирург Иван Володченков.

Пластический хирург Иван Володченков. Фото: Личный архив

- У Аллы Пугачевой была не одна подтяжка лица. Она молодо выглядит. Скорее всего, недавно певице делали «корнер лифт» (подтяжку уголков губ). Это как раз даёт эффект таких ямочек, как на фото. Скорее всего, их не заполнили филлером, поскольку ямочки сильно заметны,-говорит Володченков. - У Распутиной тоже не первая пластика. Благодаря пластике у неё сохранился миндалевидный разрез глаз. Она поработала над скулами и глазами. В губах, помимо татуажа, много гиалуронки. Возможно, врачи использовали для объёма жир пациентки, но в любом случае такой избыточный объём губ и их форма выдают недавнюю пластику. У Марины Хлебниковой однозначно стоит ботокс в межбровке. Скорее всего, у неё была подтяжка средней трети лица, так называемый, смас-лифтинг. Причём, недавно, месяца 3-4 назад, - заключил пластический хирург в разговоре с kp.ru.

Однако 71-летняя Алла Пугачева хоть и не отрицает, что в ее жизни была пластика, о последних "вмешательствах" не рассказывает в прессе. Певица в одной из бесед с kp.ru уже объясняла, что она умеет подать свой образ так, что все будут думать, что она сделала пластику.

- Кожа у меня хорошая, но несколько лет назад мне нужно было кое-что подправить для съемок, - рассказывала в интервью «Комсомолке» Алла Борисовна. - Просто немного подкорректировать овал лица. Но мне отказали. Врачи сказали, что из-за моих проблем с сердцем и из-за того, что я курю, они не пойдут на риск. У меня же еще диабет. Так что придется мне стареть красиво, без всяких пластических операций. Я могу так накраситься, что лицо будет выглядеть похудевшим, осунувшимся - и вы решите, что я сделала пластику, - смеется 71-летняя суперзвезда.