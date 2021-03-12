В 2020 году «Роснефть» увеличила продажи фасованных масел на 13%

Дочернее предприятие «Роснефти» компания «РН-Смазочные материалы» подвела итоги работы за 2020 год. Выяснилось, что предприятие увеличило продажи фасованных масел в России до 109 тыс. тонн, что на 13 % больше по сравнению с 2019 годом. А наибольший рост произошел в индустриальном (на 25%) и розничном (на 14%) сегментах. В компании считают, что такой результат был достигнут в результате расширения продуктовой линейки с учетом современных потребностей рынка, а также благодаря эффективной системе контроля качества продукции.

В целом по сегменту современных синтетических фасованных масел в России доля «Роснефти» выросла с 8% до 13%. В сегменте фасованных масел предприятие показало заметный рост в период пандемии коронавируса и общего снижения продаж фасованных моторных масел для легковых автомобилей на российском рынке на 3,2%.

Обратим внимание, что «РН-Смазочные материалы», отвечает за разработку, продвижение и продажу смазочных материалов под брендом «Роснефть». Производство масел осуществляют семь крупных предприятий компании. Ассортимент смазочных материалов позволяет удовлетворить потребности, как крупных промышленных предприятий, так и частных потребителей, и включает в себя более 1000 позиций.