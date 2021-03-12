Пособия по материнству и больничные теперь нам будут выплачивать не работодатели

Вместо традиционного бумажного бюллетеня сегодня можно оформить электронный больничный. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

1 января этого года в нашей стране завершился повсеместный переход на прямые выплаты пособий из средств Фонда соцстраха. Разумеется, на практике это смогли почувствовать еще не все. Кто-то с начала года, к счастью, не болел и пока не нуждался в пособии по временной нетрудоспособности. А кто-то только сейчас узнал, что ждет малыша и, значит, скоро сможет обращаться за пособиями по материнству.

До недавнего времени работающие россияне получали все эти выплаты от своего работодателя. И далеко не каждый адресат был в курсе, что на самом деле средства на выплату пособий предоставляются из бюджета ФСС РФ. Работодатель перечислял в Фонд страховые взносы, а когда произойдет страховой случай - событие, при котором полагается пособие, - выплачивал из собственных средств, с последующим взаимозачетом в рамках отношений с ФСС. Такая схема называлась «зачетной», и в ряде случаев сопровождалась серьезными сложностями. Самый наглядный и, увы, печальный пример - финансовые трудности, нехватка денег у работодателя. Это приводило к задержкам выплаты пособий, что для работников на бюллетене или семей с маленькими детьми особенно болезненно. Новый порядок - механизм «Прямые выплаты» ФСС РФ - должен снять многие проблемы. Что важно знать работникам и работодателям? «Комсомолка» задала самые актуальные вопросы экспертам Фонда соцстраха.

1 В чем суть нового порядка?

Теперь адресаты пособий (см. «Будь в курсе») смогут получать соцвыплаты напрямую из ФСС РФ, а не через работодателя.

Пилотный проект «Прямые выплаты» был разработан и запущен Фондом соцстраха в 2011 году, постепенно охватил большинство регионов нашей страны, а с 1 января 2021 г. механизм прямых выплат заработал в оставшихся 8 субъектах РФ, включая Москву, Санкт-Петербург, Московскую область, Краснодарский и Пермский края, Свердловскую, Челябинскую области и Ханты-Мансийский автономный округ.

2 Какие преимущества это дает?

Специалисты отмечают такие преимущества нового механизма:

• работники получают гарантированные выплаты в полном объеме в течение нескольких дней;

• работодателям не нужно выводить деньги из оборота для выплаты соцпособий;

• для предприятий отпадает необходимость обрабатывать, рассчитывать пособия;

• автоматизированная система исключает нарушения при назначении пособий.

3 Как все будет выглядеть на практике?

Механизм «Прямые выплаты» работает так:

• Работник предоставляет работодателю документы, подтверждающие право на получение пособия (больничный лист либо номер электронного больничного, свидетельство о рождении ребенка и проч.). А также пишет заявление, где указывает способ и реквизиты для получения выплат: на карту «Мир», на счет в банке или почтовым переводом (подробнее см. рубрику «Это пригодится»).

• Работодатель в срок не позднее 5 календарных дней передает в территориальный орган ФСС РФ сведения о работнике в электронном виде или документы, необходимые для начисления пособия.

• Фонд перечисляет пособие работнику - на карту «Мир», банковский счет, либо почтовым переводом. Денежная сумма перечисляется в течение 10 календарных дней после получения документов, необходимых для назначения и выплаты пособия.

Родился малыш? К деньгам! Фото: Shutterstock

4 А если возникнут спорные моменты, вопросы?

Как поясняют в ФСС РФ, с 2017 года появился удобный и доступный сервис: личные электронные кабинеты для страхователя (работодателя) и для получателя услуг Фонда. Они находятся соответственно по адресам:

• личный кабинет страхователя - по адресу: https://cabinets.fss.ru/insurer/;

• личный кабинет гражданина - получателя услуг: https://lk.fss.ru/recipient/.

Для доступа в обоих случаях используются те же логин и пароль, что и для Единого портала госуслуг. В кабинете можно увидеть расчет пособия, статусы прохождение сведений (документов) - от работодателя в Фонд и далее в банк или на почту.

Кроме того, во всех региональных отделениях ФСС РФ работают многоканальные телефоны «горячих линий», где можно задать все интересующие вопросы и получить консультации.

5 Нет ли риска задержки выплат при переходе на новую систему

Механизм «Прямые выплаты» в первую очередь как раз гарантируют соблюдение сроков предоставления пособий, подчеркивают эксперты. В то же время в переходный период от зачетной схемы к новому механизму выплат, в первые месяцы, возможны ошибки из-за человеческого фактора. Ведь работодателю нужно сформировать реестры своих работников, имеющих право на пособия, передать эти и другие необходимые данные в ФСС. «Мы проводим в регионах семинары, разъясняем кадровым и бухгалтерским сотрудникам, как работать в новой программе, какие важные моменты учитывать, чтобы избежать ошибок», - поясняют специалисты ФСС.

БУДЬ В КУРСЕ

Что именно получим напрямую

• Пособия по временной нетрудоспособности.

• Пособие по беременности и родам.

• Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности.

• Пособие при рождении ребенка.

• Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Оформляем карту «Мир»

Специалисты считают, что оптимальный вариант получения социальных выплат - оформление карт национальной платежной системы «Мир». Ее обладателям не нужно заполнять банковские реквизиты, достаточно указать лишь номер самой карты. И деньги появятся на счете максимум через 30 минут после их перечисления Фондом соцстраха. «О зачислении пособия на карту «Мир» получателю приходит СМС-уведомление с указанием вида выплаты и ее суммы», - поясняют в ФСС РФ.

Карта «Мир» - это удобный и надежный способ получения соцпособий.

Важно иметь в виду, что по законодательству, если декрет у женщины наступает чаще одного раза в два года, пособия по беременности и родам подлежат обязательному зачислению на карту «Мир». Также на эту карту в обязательном порядке перечисляются выплаты по уходу за ребенком до полутора лет. Переход на обязательное использование карты «Мир» для получения таких пособий завершится 1 июля 2021 года. Для тех, кто не оформит «Мир» до 1 июля 2021 года, сохранятся альтернативные способы: получение пособия почтовым переводом, получение наличными в кассе банка или перевод на банковский счет, к которому не привязана ни одна карта.

В то же время после 1 июля 2021 года в некоторых случаях сохранится возможность получения пособий на карты других международных платежных систем. Как поясняют в ФСС РФ, в частности, это возможно, если декрет наступает один раз в два года или реже. А также:

• в случаях получения пособий при рождении ребенка и при постановке женщины на учет в женской консультации на ранних сроках беременности;

• для получения пособий, начисленным иностранным гражданам, временно пребывающим или проживающим в РФ, а также россиянам, работающим в диппредставительствах, консульствах и постоянных представительствах РФ при международных организациях.