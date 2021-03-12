СК России: за устранение Япончика обещали вернуть статус "вора в законе"

Работа криминалистов на месте покушения на "Япончика". Фото: Александр БОЙКО

Следственный комитет (СК) России завершил расследование по выделенным в отдельное производство уголовным делам в отношении Муртази Шадании, Джамбула Джанашии и Кахи Газзаева. Они обвиняются в убийстве и незаконном обороте оружия.

- По данным следствия, в 2009 году Муртази Шадания, Джамбул Джанашия, Каха Газзаев, а также Нузгар Папава и Астамур Будва были привлечены Ильей Симонией для совершения убийства Вячеслава Иванькова, также известного как «вор в законе» Япончик. Мотивом этого преступления являлось обещанное неустановленными лицами возвращение Симонии статуса «вора в законе», то есть лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии и оказание общего покровительства, - сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Джамбул Джанашия - фигурант дела об убийстве «вора в законе» Вячеслава Иванькова, известного по прозвищу Япончик, в Басманном суде. Фото: предоставлено пресс-службой суда. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

По данным следствия убийство Иванькова было тщательно спланировано. Изучался его образ жизни, места проживания и частого посещения. За потерпевшим велось скрытое наблюдение, в ходе которого соучастники выяснили, что он регулярно посещает ресторан «Тайский слон». С учетом этого было выбрано место нападения, маршруты отхода после совершения преступления, подобран транспорт и средства конспирации. В качестве орудия преступления использовалась снайперская винтовка «СВД».

Муртаз Шадания, обвиняемый в соучастии в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Бандиты за две недели до покушения организовали скрытую позицию для стрелка прямо напротив выхода их ресторана, на другой стороне проезжей части Хорошевского шоссе. Под тенистые липы у 66-го дома они загнали грузовую "Газель" с высоким тентом, вверху которого стрелок охотничьим ножом вырезали квадратное отверстие. Снайпер лежал в кузове на деревянных поддонах для перевозки хлеба. Он должен был стрелять над проезжающими по шоссе машинами. Со своей лежанки-засады убийца сделал три выстрела из винтовки Драгунова (СВД).

С 50 метров пуля калибра 7,62 попала Вячеславу Иванькову в живот. Еще одна угодила в мраморную ступеньку ресторана (ее потом эксперты вырезали вместе со ступенькой). Третья отрикошетила от ступеней и раскрошила каленое стекло двери ресторана. Тогда следователи предположили, что снайпер целился Япончику в пах, чтобы не убить его, а унизить. Но Япончик спускался по ступенькам слишком быстро, и пуля угодила в живот.

Похороны Япончика состоялись в 2009 году. Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

- Следствием установлены роли каждого из соучастников. Джанашия и Газзаев, как полагает следствие, неоднократно выезжали совместно с другими обвиняемыми к ресторану «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в городе Москве, где осуществляли скрытое наблюдение за Иваньковым. Шадания также вел скрытое наблюдение, обеспечивал связь, принимал участие в транспортировке оружия в Москву, из которого в последующем стреляли в жертву. В момент непосредственного совершения убийства трое соучастников находились на месте происшествия и наблюдали за прилегающей к нему территорией. Исполнителем убийства, по данным следствия, является Астамур Бутба, - уточнила Петренко.

В ходе обыска получены документы, подтверждающие мотив совершения преступления, которые до настоящего времени хранились по указанию Симонии. Уголовные дела в отношении Шадании, Джанашии и Газзаева с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия, в связи с чем объявлены в международный розыск.

Похороны Япончика на Ваганьковском кладбище в Москве Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

ДОСЬЕ «КП»

Вячеслав Иваньков (Япончик) - был одним из cамых влиятельных криминальных авторитетов в России и СНГ. Родился 2 января 1940 года в Москве. Кличку получил за восточный разрез глаз. В 14 лет (уже будучи к тому времени кандидатом в мастера спорта по боксу) вступил в банду разбойника по кличке Монгол. Когда Монгола посадили, создал свою группировку. Гастролируя по всему СССР, банда Япончика нападала на подпольных кооператоров, ювелиров, работников торговли, имеющих левые доходы. В 34 года Япончик первый раз ненадолго сел - за драку в ресторане «Русь». В Бутырской тюрьме его «короновали», присвоив звание «вора в законе». Слава и авторитет Япончика вскоре стали настолько велики, что с 1980 года им занималась уже не милиция, а КГБ. За Иванькова ходатайствали Иосиф Кобзон и Святослав Федоров, а Япончик любил представлять себя жертвой советского режима. В этой роли в 1992 году он выехал в США, но и там через три года сел за вымогательство. Отсидев, в 2004 году вернулся в Россию, где тут же началась настоящая война за передел сфер влияния. Возможно, жертвой этой войны и стал авторитет.

Схема покушения. Фото: Александр БОЙКО

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