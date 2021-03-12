Реколонизация села: деревенская жизнь догонит городскую по комфорту

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Сейчас, наверное, пока не везде в России, но госпрограмма, которую реализует Министерство сельского хозяйства, вполне может сделать эту ситуацию реальной. Программа комплексного развития сельских территорий, запущенная в прошлом году, дает первые результаты, эксперты не сомневаются – со временем все больше горожан предпочтут жить и работать в деревне, достаточно только предложить им для этого адекватные и современные условия.

В минувшем феврале премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выделении дополнительно 3,6 млрд рублей на развитие сельских территорий. Благодаря им в 22 регионах построят новые или отремонтируют старые школы, детсады, бассейны, спорткомплексы. Ранее на эти цели в бюджете уже было заложено 12,4 млрд рублей. А поскольку в программу развития села заложен принцип софинансирования, свои средства на обновление инфраструктуры внесут и местные бюджеты, и частный бизнес, и даже общественные организации.

- То, что заложено в программе и за что платят федеральный и региональный бюджеты, касается инженерного обустройства... – это обязанность и задача государства. А там, где возникают новые проекты, например, жилищного строительства, конечно, предусматривается и софинансирование, - рассказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы» первый вице-президент Центра стратегических разработок Наталья Трунова. - В прошлом году уже было реализовано 70 объектов в сфере образования, построено 64 объекта в сфере культуры.

По словам эксперта, программа комплексного развития сельских территорий в первую очередь направлена на улучшение качества жизни людей на селе. Это ни много ни мало 25% - четверть всех граждан Российской Федерации.

Еще один большой кластер адресатов – городские жители, которые хотели бы перебраться в сельскую местность. Мотивы здесь могут быть самыми разными – от улучшения жилищных условий до самоизоляции в период пандемии. Главное, в чем нуждаются такие горожане – это в привычной инфраструктуре и, желательно, льготном кредитовании на строительство своих новых домов.

- Понятие места постоянного жительства сегодня исчезает. Люди могут полгода жить в Москве, а полгода в удаленной тверской деревне. Это нормально, это мировой тренд, так движется весь мир. Поэтому возвращение в село не значит, что человек продал все в Москве и переехал в Тверскую область - это означает, что у него просто есть там качественное жилье, в котором он может нормально работать в удаленном режиме, и также удаленно получать различные социальные, государственные услуги. Если там есть коммуникации, есть дорога и интернет, то это все можно реализовать, - уверена директор по аграрной политике Высшей школы экономики Евгения Серова.

Отличительной чертой госпрограммы стало активное участие в ней местных жителей уже на стадии проектирования. Если раньше основные решения принимались главным образом федеральным центром, то сейчас регионы, муниципалитеты и даже сами граждане получили возможность вносить предложения по содержанию работ.

- Принципиальное новшество этой программы - классический проектный подход, который осуществляется во всех программах сельского развития и в Европе, и в Соединенных Штатах, и в других развитых странах, - продолжает Евгения Серова. – Это софинансирование инициатив местных жителей. Бизнес, муниципалитеты и некоммерческие организации могут начать инициативные проекты, которые государство софинансирует. В этом смысле программа очень сильно отличается от всех остальных.

Первые итоги программы, полученные спустя год с начала ее реализации, внушают серьезный оптимизм. По имеющейся в Минсельхозе статистике, в 2020 году стартовал 141 комплексный проект строительства, реконструкции и капремонта объектов образования, спорта, культуры, здравоохранения и социального обслуживания, а также инженерных коммуникаций. 92 из них уже завершены или находятся в высокой степени готовности. В сфере благоустройства цифры еще выше - в 72 регионах успешно реализованы более шести тысяч таких проектов. В целом мероприятия программы уже охватили территории, на которых проживают порядка 5 млн человек, а это 13% сельского населения страны.

Нужно отдельно отметить такое направление, как льготное ипотечное кредитование со ставкой до 3% годовых. В прошлом году было выдано 45 тысяч таких кредитов на общую сумму в 86 млрд рублей. Их получателями стали и жители деревни, и горожане, планирующие обзавестись недвижимостью на селе. В 2021 году, по данным Минсельхоза, планируется обеспечить выдачу еще не менее 30 тысяч кредитов.

Вместе с тем первый год действия программы выявил и ряд шероховатостей, связанных, например, с критериями выбора проектов-участников, говорит Наталья Трунова. Да и качество подаваемых заявок от региона к региону сильно колеблется. Все эти недочеты будут исправлены в 2021 году, уверена эксперт.