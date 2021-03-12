Главная трагедия Олега Табакова: бывшая жена и дочь даже после смерти актера не простили предательства

Марина Зудина так и не смогла смириться с невосполнимой потерей Фото: Евгения ГУСЕВА

Актер Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года. Спустя три года после его смерти вдова Марина Зудина так и не смогла смириться с невосполнимой потерей. Слишком велика, по признанию актрисы, ее любовь к Олегу Павловичу. В последние годы жизни мэтру было особенно тяжело. Конфликт с сыном и затяжная война с дочерью, тяжелый развод с первой женой и другие переживания негативно повлияли на здоровье звезды. Даже на похороны Табакова экс-супруга и дочь так и не пришли.

Олег Табаков был женат дважды. В далеком 1959 году актриса Людмила Крылова познакомилась с Олегом Павловичем. Она была его большой поклонницей. Судьбоносная встреча произошла на студии "Мосфильм". В первый же день Крылова осталась ночевать у будущего мужа. Об их отношениях знали и преподаватели, и сокурсники.

По признанию Людмилы Ивановны, институт она заканчивала уже беременной. Шел 1959 год. "А расписались мы, когда сыну Антошке было месяца два, в перерыве между репетициями, когда я уже работала, как и Табаков, в «Современнике». Вдруг спохватились, побежали, на улице слякоть, грязь, поймали какую-то машину, приехали в загс. С друзьями выпили по бокалу шампанского и опять на репетицию", - рассказывала артистка в одном из интервью.

В 1966 году у пары появилась дочь Александра. Табаков малышку боготворил.

С каждым годом популярность Олега Павловича росла. Он большую часть времени проводил на съемочных площадках.

До Крыловой все чаще стали долетать слухи об изменах любимого человека. Законная супруга народного артиста СССР отказывалась верить сплетням. Она и представить не могла, что ее избранник живет на две семьи.

В 1981 году 16-летняя Марина Зудина смогла пройти отбор в ГИТИС на курс Табакова. Страсть между преподавателем и студенткой разгорелась молниеносно. Их не останавливала 30-летняя разница в возрасте.

По словам 55-летней Зудиной, уводить возлюбленного из семьи она не собиралась. "Думаю, что жена догадывалась. Но я никогда не обсуждала. Это их отношения. Я не собиралась ничего разрушать. Я не хотела быть женой Олега Павловича, не думала, что рожу детей. Думала, что муж будет по возрасту ближе. Знала, что он не бросит семью", - отмечала Зудина в шоу "Секрет на миллион" на НТВ.

Они были вместе десять лет, когда неожиданно жена Табакова изъявила желание развестись. Как позже признавалась Крылова, она просто устала от обманов. "Я не люблю предательства. Оно не подразумевает даже измену, нет. Предательство - гораздо глубже. Я расстаюсь сразу с предателями, будь это подруги, мужья или еще кто-то", - подчеркивала она.

Ее развод с Табаковым был оформлен в 1994 году. В 1995-м прославленный актер женился на Зудиной. Через несколько месяцев на свет появился третий ребенок Табакова - сын Павел.

На момент развода родителей дети Табакова и Крыловой были совсем взрослыми. Антону - 34 года, а Александре - 26. Однако они были настолько шокированы ситуацией, что перестали общаться с отцом, расценив его тайный роман как предательство. И если сын спустя долгие 10 лет все-таки начал общаться с папой, то дочь Александра так и не смогла простить Табакова.

"Мама и Саша обижены не потому, что это случилось. Они обижены тем, как это случилось. После развода родителей я тоже не общался с отцом. Однако, посмотрев на ситуацию со стороны, я понял, что это выглядит как «назло маме отморожу уши». Я обиды быстро забываю", - рассказывал Антон.

Сам Олег Павлович был рад долгожданному примирению с сыном. А вот с дочерью артист так и не смог найти общий язык. Александра уволилась из театра и закончила актерскую карьеру.

Зудина сильно пережила из-за конфликтов в семье Табакова и уговаривала его помириться со старшим наследником. "Я проецировала эту ситуация на нашего сына Павла. Мне хотелось, чтобы у всех была связь друг с другом. Мне хотелось, чтобы Антон был старшим в семье. Особенно такое чувство возникло, когда Олег Павлович болел. Муж мне всегда говорил, мол, был бы у нас сын лет 30, тогда ему было бы спокойнее. Вот и мне не хватало в семье зрелого человека, ведь Пашке было 20 с небольшим, он делал первые шаги в профессии, дочери Маше - всего 12-13 лет", - поделилась актриса своей болью с Борисом Корчевниковым.