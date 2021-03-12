Цифровые ошейники и комнаты для обнимашек: странные изобретения, которые помогут пережить пандемию

Цифровой ошейник. Фото: sportsvideo.org

Говорить, что коронавирус изменил нашу жизнь, - уже банально до невозможности. Но от этого не менее справедливо. Пандемия перевернула многое с ног на голову, вынеся на поверхность неочевидные вещи вроде медицинских масок.

А еще новая реальность дала пищу самым разнообразным умам, которые породили изобретения, призванные облегчить нашу жизнь. Прямо скажем, далеко не все из них пошли в народ, зато по ним через десятилетия можно будет понять, каково было жить в эпоху пандемии.

«Комсомолка» выбрала самые примечательные гаджеты ковидных времен.

Цифровые ошейники

Одной из новых потребностей человечества стало соблюдение социальной дистанции. Разумеется, для этого тут же придумали соответствующие гаджеты.

Но дальше всех в щепетильном отношении к расстоянию между сотрудниками пошли в английской корпорации BBC. Радиокомпания, «свято» чтящая свободу слова и прочие права, обязала своих сотрудников центрального офиса носить на шее специальные цифровые устройства. Когда два носителя «ошейника», как их мигом окрестили в интернете, приближались друг к другу на расстояние менее 2-х метров, каждое устройство начинало противно пищать. Такая своеобразная сигнализация.

Устройство, которое помогает держаться на расстоянии. Фото: gosocialdistancer.com

Микромаски

Практически к годовщине пандемии коронавируса мексиканские ученые из Национального политехнического института решили внести свой вклад в борьбу с вирусом. На прошлой неделе об их гениальном открытии сообщили аж на сайте правительства страны.

Ноу-хау представляет собой защитную маску, которая надевается только на нос. По мнению новаторов, она хотя и не обладает достаточным уровнем защиты, но будет абсолютно незаменима при приеме пищи или визите к стоматологу.

С тем же успехом можно было бы просто нацепить на нос поролоновый шарик наподобие тех, что носят клоуны и не надо было бы изобретать велосипед. В общем, как шутила одна команда КВН, сделаем маленькую отвертку из большой отвертки и напильника на первом уроке.

Микромаски. Фото: cortesía IPN

Комнаты для обнимашек

Так как коронавирус наиболее опасен для пожилых пациентов, остро встал вопрос контакта с ними более молодых родственников, потенциально являющихся носителями вируса.

Миланская компания «Aeronord aerostati» быстро подсуетилась и наладила выпуск специальных быстро разворачиваемых надувных комнат для объятий. В центре сооружения, напоминающего палатку, находилась специальная прозрачная ширма со специальными чулками-перчатками для рук наподобие тех, что используют вирусологи при работе с опасными образцами. Говорят, что «новинка» до сих пор пользуется популярностью в домах престарелых.

Позже был налажен выпуск и «облегченной» версии шторы для домашнего использования.

Комната для обнимашек. Фото: milanotoday.it

Wi-Fi маска

Японская «Donut robotics» представила инновационную маску со встроенным wi-fi модулем. Чтобы распространять вокруг себя интернет-сигнал, а не заразу.

Помимо раздачи интернета, гаджет может подключаться к смартфону через Bluetooth и действует в качестве дополнения к телефону, помогая транскрибировать речь и совершать звонки.

Обычная «Hands Free» гарнитура имеет сходный функционал, но стоит явно не 50 долларов.

Смарт-маска. Фото: en.donutrobotics.com

Контролер для рук

А вот американский стартап братьев Джозефа и Мэтью Толес разработал смарт-браслет «Immutouch», контролирующий движение руки носителя и который не дающий ему касаться лица. Если человек подносит свою ладонь слишком близко к носу, глазам или рту, гаджет начинает вибрировать. Что будет, если приблизить ладонь к чужому лицу, не сообщается.

Контроллер для рук. Фото: immutouch.com

Крюк для открывания двери

Иногда самые простые идеи могут, что называется, выстрелить. Стив Брукс, основатель и совладелец британской мебельной компании DDB, решил проблему прикосновения к дверным ручкам. Это же такой предмет, к которому притрагиваются многие, причем даже не обращая на это внимание. Микробам только того и надо. Он начал производить гигиенокрюк (hyginehook) - маленький крючок, который может открывать двери без необходимости физического прикосновения к ним.

Русская смекалка мастерила абсолютно аналогичное по функционалу устройство из обычной проволочной вешалки.

Крюк для открывания двери можно применить и так. Фото: signaturetrading.co.uk

Супербутылка

Самоочищающаяся бутылка для воды Larq, по заявлению производителя, может нейтрализовать 99,99% вредных бактерий с помощью ультрафиолетового света. Обеззараживание занимает 60 секунд. Хотя изобретение было известно и еще до коронавируса, именно пандемия раскрутила его продажи до заоблачных высот.

Супербутылка. Фото: livelarq.com

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