Виталий Милонов о блокировке фильма «Крым. Путь на Родину» в YouTube: Переведем на английский и покажем всему миру!

Депутат Госдумы Виталий Милонов Фото: Иван МАКЕЕВ

Ютуб ввел ограничения для документального фильма «Крым. Путь домой», который снял Андрей Кондрашов и выпустил в эфир еще в 2015 году. Автор фильма и заместитель гендиректора ВГТРК, господин Кондрашов увязал подобные блокировки с ростом просмотров в день годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Характерно, что соцсеть обосновала свои ограничения тем, что фильм «неприемлем» или «оскорбителен для некоторых аудиторий».

«КП» обратилась за комментарием к депутату Госдумы Виталию Милонову.

- Ютуб ограничил доступ к фильму «Крым. Путь домой» пометками «оскорбительны для некоторых аудиторий» — и для кого же так оскорбителен данный документальный фильм?

- Для свидомых — понятно, для кого это оскорбительно. Многие из них до сих пор икают из-за Крыма. Видимо, была организована кампания по сбору жалоб с украинской стороны.

- Только с украинской?

- Украинцев много по всему миру разбежалось. Они эмигрировали в Канаду и в США, в Южную Америку и в Австралию.

- Там было много эмигрантов, сотрудничавших с нацистами в 1940-е годы…

- В том числе! И вот эти сбежавшие, а также их потомки стали массово слать жалобы на «контент по Крыму». Который их, якобы, оскорбляет.

- Отчего видеохостинг так быстро и охотно пошел навстречу?

- Ютуб применил в очередной раз формальный подход: есть массовые жалобы, - значит, мы "повесим блок". А что еще можно было от них ожидать? Не надо особо переживать, что на Ютубе заблокировали этот фильм.

- Ну как же не переживать?

- Надо его поставить на сайт правительства Крыма и в нашу национальную сетку телевещания — и все люди смогут его смотреть. И обойдемся без всякого Ютуба.

- Туб минувшей осенью блокировал и фильм Рогаткина на ВГТРК про Беслан.

- Знаю, что там, в том числе, использовались факты и кадры, что были и у западных компаний в фильмах про трагедию Беслана… Говорить про двойные стандарты Ютуба и других соцсетей, имеющих штаб-квартиры и серверы на западе, в настоящее время просто неприлично. Это известно всем.

- То есть, даже когда мы показываем те же кадры, что и западные компании — нас блокируют, а своих нет?

- Ну конечно, а что вас удивляет? Это показывает, что мы должны адекватно отвечать. Не блокировками Твиттера, а более системной работой.

- Например?

- Посмотрите, что на западе как происходит с Гуглом, который является хозяином Ютуба. Чуть что не так — сразу штраф.

- Так что же — подавать в суд в США и в Британии на соцсети, которые так безобразно ведут себя по отношению к нам?

- Суд — один из вариантов. Но это не радикальный выход. Мы же понимаем пристрастность западных судов. Вы верите в их беспристрастность?

- Не знаю...

- Они пристрастны. И декларации Гугла будет засчитано в суде. И наши оппоненты смогут это использовать в судебных слушаниях. Помните, как мы судились с Украиной по газовым поставкам - и что же решил суд в Стокгольме? Это какой то «западный суд по шариату».

- А наши фильмы по Крыму не интересны никому, кроме нас?

- Они могут быть интересны. Но нашим производителям надо бы чуть-чуть, самую малость потратиться на иностранную озвучку. Чтобы наши фильмы стали не только визуально, но и лексически понятны для иностранной аудитории. Американцы же переводят на все языки мира свою белиберду. Даже с субтитрами - их не все будут смотреть. Мы сделали фильм «Шугалей». Хорошо, что его героя, Максима, выпустили. А мы же собирались озвучить его на несколько языков. Чтобы эффект был международный. И тогда действие нашей «софт пауэр», мягкой силы, был бы более эффективным.