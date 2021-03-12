Одноразовые маски - это новая экологическая бомба

Одноразовые маски - угроза для экологии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вы, наверное, будете удивлены, неделями таская одну и ту же маску в кармане куртки, но, согласно подсчетам ученых, в условиях пандемии ежемесячно в мире используется 129 миллиардов медицинских масок. По масштабам это можно сравнить с производством пластиковых бутылок - их выпускается 43 миллиарда в месяц. Однако если 25 процентов бутылок перерабатывается, то официальной технологии по переработке масок пока не существует. А они - эти маски - между прочим, являются изделием из пластиковых волокон, которые не поддаются биологическому разложению.

- Мы еще не до конца осознаем масштаб проблемы, но задумайтесь: в мире каждую минуту выбрасывается три миллиона масок, - говорит профессор гражданской и экологической инженерии Чжийонг Джейсон Рен из Принстонского университета. - Человечество еще не решило проблему с полиэтиленовыми пакетами и бутылками, а у нас на подходе новая пластиковая бомба.

Профессор вместе со своим коллегой из Университета Южной Дании биологом Элвисом Сюй опубликовали первую научную работу о грядущем масочном апокалипсисе.

Обычная одноразовая медицинская маска состоит из трех слоев. Верхний изготовлен из неабсорбирующего материала, который защищает от капель и брызг (чаще всего это бывает полиэстер). Средний слой изготовлен из нетканых материалов (например, полипропилен и полистирол), они создают барьер для капель и аэрозолей с помощью электростатического эффекта. И третий - внутренний слой, выполнен из абсорбирующего материала (например, хлопка), который поглощает пар.

Поскольку пластик биологически не разлагается, то со временем маски распадаются на большое количество микрочастиц. Исследователи отмечают: как и другие пластиковые отходы одноразовые маски способны накапливать и выделять вредные химические и биологические вещества, такие как бисфенол А, тяжелые металлы, и патогенные микроорганизмы. Резкое увеличение объема утилизации таких пластмасс представляет угрозу для окружающей среды. Чтобы справиться с этой проблемой, профессор Рен и его коллега предлагают четыре способа решения.

1. Установить мусорные баки, предназначенные только для для сбора и утилизации масок.

2. Решить вопрос с технологией переработки и утилизации использованных масок.

3. Заменять одноразовые маски многоразовыми (их можно стирать и использовать повторно).

4. По аналогии с биоразлагаемыми пакетами разработать биоразлагаемые маски, которые утилизируются гораздо проще.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Идеальный хищник»: является ли переход на зеленую энергетику заговором против нашей планеты

Ветряки, солнечные панели и электромобили приносят больше вреда, чем пользы, уверены эксперты (подробности).