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В мире12 марта 2021 15:50

Из-за вывиха ноги китаянка внезапно узнала, что она мужчина

Результаты обследования стали сюрпризом для ее (или его) мужа
Елена САВОЧКИНА
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Китаянка только от врачей узнала, что она... китаец.

Фото: Shutterstock

Будем честны: мы все со школы знаем, что к врачу нужно заглядывать регулярно, и даже если нет особых проблем, повод провериться найти можно. Иначе после первого за несколько лет похода к врачу можно выйти из кабинета весьма шокированным.

Например, узнать, что ты – не женщина, как думала всю жизнь. И это не сценарий из дурацкого фильма с претензией на модную кинопремию: история случилась с самой реальной китаянкой. О ней рассказывает издание Global Times.

Пингпинг из восточной части Китая – не поклонница больниц. Например, ее не смутило, что за 25 лет ни разу так и не пришли месячные, а попытки забеременеть (в 24 года Пингпинг вышла замуж) успехом не увенчались.

А вот с вывихом ноги девушка все-таки решила прийти к врачу – боль не давала ходить.

Уж не знаем, что именно смутило хирурга, но он решил назначить Пингпинг полный осмотр (или, как модно говорить, чек-ап) организма. Возможно, у девушки просто была неплохая ДМС, готовая оплатить дорогую процедуру, и специалист не растерялся.

Результат шокировал всех. Оказалось, что женских органов просто нет – ни следа матки или яичников. С половыми органами все тоже не очень хорошо – они недоразвиты. Зато есть мужская Y-хромосома.

К мужу Пингпинг после осмотра девушки вопросов не появилось: мужских органов у нее тоже нет. Медики предполагают, что они могли «деградировать».

Знают ли что-то об этом родители девушки, осталось неизвестным. Такая путаница – следствие редкого генетического заболевания (предположительно, синдрома Морриса – при нем у людей есть мужские хромосомы XY, но женские половые признаки), которое чаще всего объясняется браками между близкими родственниками.

Что делать со своей жизнью дальше, китаянка пока не решила. Впереди – долгие часы приемов психотерапевтов, которые девушке прописал лечащий врач.

К слову, это – не первая подобная ситуация. Летом прошлого года мир обсуждал историю жительницы индийской Калькутты. Девушка долго не могла забеременеть (кстати, менструаций у нее тоже в жизни ни разу не было). При этом все женские признаки были на месте: полная грудь, роскошные волосы и нежный голос. После обследования оказалось, что девушка вовсе не девушка, а боль в животе объясняется раком яичек. Синдром Морриса позже нашли у сестер индианки и ее тети.

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